В деревнях Бурятии появляются евроконтейнеры для мусора

Полсотни таких баков увезли в Бичурский район
В Бурятии продолжается работа по оснащению сельских районов евроконтейнерами. Об этом сообщил в своём telegram-канале Дмитрий Дружинин – генеральный директор компании «ЭкоАльянс», которая занимается сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов в республике.
В четверг, 19 января, «мусорный» регоператор направил 26 таких баков объёмом 1,1 кубометра в Бичурский район. В октябре туда уже увезли 24.
- В общей сложности Бичурский район получил от регионального оператора 50 новых евроконтейнеров, – подчеркнул Дмитрий Дружинин.
Ещё 14 отправилось в кабанский посёлок Танхой. В «ЭкоАльянсе» сообщили, что готовы выдавать ёмкости для отходов как обменный фонд при поступлении соответствующих заявок.
- Например, в прошлом году Клюевское поселение попросило у нас контейнеры, и мы передали их в безвозмездное пользование для того, чтобы наладить вывоз отходов. Вместе сделаем Бурятию чище! – подчеркнул гендиректор компании.
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