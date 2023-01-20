В деревнях Бурятии появляются евроконтейнеры для мусора

Полсотни таких баков увезли в Бичурский район







В четверг, 19 января, «мусорный» регоператор направил 26 таких баков объёмом 1,1 кубометра в Бичурский район. В октябре туда уже увезли 24.



- В общей сложности Бичурский район получил от регионального оператора 50 новых евроконтейнеров, – подчеркнул Дмитрий Дружинин.



Ещё 14 отправилось в кабанский посёлок Танхой. В «ЭкоАльянсе» сообщили, что готовы выдавать ёмкости для отходов как обменный фонд при поступлении соответствующих заявок.



- Например, в прошлом году Клюевское поселение попросило у нас контейнеры, и мы передали их в безвозмездное пользование для того, чтобы наладить вывоз отходов. Вместе сделаем Бурятию чище! – подчеркнул гендиректор компании.



В Бурятии продолжается работа по оснащению сельских районов евроконтейнерами. Об этом сообщил в своём telegram-канале Дмитрий Дружинин – генеральный директор компании «ЭкоАльянс», которая занимается сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов в республике.