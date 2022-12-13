В Бурятии к концу года появятся восемь новых ФАПов

На них и четыре врачебных амбулатории потратили более 130 миллионов





В селе Чикой в Кяхтинском районе Бурятии возводится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его строят в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».Всего в этом населённом пункте проживают 476 человек – 369 взрослых и 107 детей. Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении 1996 года. Потому там и решили построить новый – с кабинетом приёма фельдшера, прививочным кабинетом, совмещённым с процедурным, ещё одним – для хранения лекарственных препаратов и служебными помещениями. Оборудование и мебель будут соответствовать стандарту оснащения фельдшерско-акушерского пункта.- В 2022 году в Бурятии запланировали возведение восьми ФАПов и четырёх врачебных амбулаторий на сумму свыше 130 миллионов рублей, – рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.По словам главного врача Кяхтинской центральной районной больницы Туяны Будаевой, строительство ФАПа в Чикое позволит улучшить материально-техническую базу подразделения ЦРБ.- Конечно, главное для нас, медиков – создать комфортные условия пребывания жителей и медицинского персонала, особенно – в отдалённых сёлах во всех медицинских организациях района, – подчеркнула она.