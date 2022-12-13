13 декабря

12 декабря

Популярное

В Бурятии к концу года появятся восемь новых ФАПов

В Бурятии к концу года появятся восемь новых ФАПов
Общество,  Фото:Минздрав Бурятии
 На них и четыре врачебных амбулатории потратили более 130 миллионов

В селе Чикой в Кяхтинском районе Бурятии возводится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его строят в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Всего в этом населённом пункте проживают 476 человек – 369 взрослых и 107 детей. Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении 1996 года. Потому там и решили построить новый – с кабинетом приёма фельдшера, прививочным кабинетом, совмещённым с процедурным,  ещё одним – для хранения лекарственных препаратов и служебными помещениями. Оборудование и мебель будут соответствовать стандарту оснащения фельдшерско-акушерского пункта.

- В 2022 году в Бурятии запланировали возведение восьми ФАПов и четырёх врачебных амбулаторий на сумму свыше 130 миллионов рублей, – рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

По словам главного врача Кяхтинской центральной районной больницы Туяны Будаевой, строительство ФАПа в Чикое позволит улучшить материально-техническую базу подразделения ЦРБ.

- Конечно, главное для нас, медиков –  создать комфортные условия пребывания жителей и медицинского персонала, особенно – в отдалённых сёлах во всех медицинских организациях района, – подчеркнула она.

ФАП здравоохранение медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбрали лучшие ледовые скульптуры
В Улан-Удэ выбрали лучшие ледовые скульптуры
Общество, 13.12.2022
В столице Бурятии завершился конкурс молодых художников «Зазеркалье»
В Усть-Ордынском округе продолжится строительство социальных объектов
В Усть-Ордынском округе продолжится строительство социальных объектов
Общество, 13.12.2022
В окружном центре планируется начать строительство общежития медицинского колледжа
В Бурятии назвали победителей конкурса сонграйтеров
В Бурятии назвали победителей конкурса сонграйтеров
Общество, 13.12.2022
Победителями стали участники из Улан-Удэ
Жители аварийных домов района Бурятии переедут в новые квартиры
Жители аварийных домов района Бурятии переедут в новые квартиры
Общество, 13.12.2022
В Кабанском районе построили дома для переселения граждан из аварийного жилья
В Чите прошёл чемпионат по рукопашному бою памяти уроженца Бурятии
В Чите прошёл чемпионат по рукопашному бою памяти уроженца Бурятии
Общество, 13.12.2022
Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб при выполнении боевого задания
На Улан-Удэнском авиазаводе появилась мемориальная доска в честь Героя России
На Улан-Удэнском авиазаводе появилась мемориальная доска в честь Героя России
Общество, 13.12.2022
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева
Стерилизацию в Бурятии сделают доступнее
Стерилизацию в Бурятии сделают доступнее
Общество, 13.12.2022
Волонтёры решили остановить бесконтрольное размножение собак в республике
Названный в честь Алдара Цыденжапова корвет украсят три фото Бурятии
Названный в честь Алдара Цыденжапова корвет украсят три фото Бурятии
Общество, 13.12.2022
Авторами двух снимков стали юные жители республики
В Улан-Удэ жители станции Дивизионная узаконят свои участки
В Улан-Удэ жители станции Дивизионная узаконят свои участки
Общество, 13.12.2022
Решился вопрос о передаче земель Минобороны в муниципальную собственность
В Улан-Удэ появилась улица с космическим названием
В Улан-Удэ появилась улица с космическим названием
Общество, 13.12.2022
Улица Орбитальная находится в Железнодорожном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^