В Бурятии к концу года появятся восемь новых ФАПов

На них и четыре врачебных амбулатории потратили более 130 миллионов
В селе Чикой в Кяхтинском районе Бурятии возводится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его строят в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
Всего в этом населённом пункте проживают 476 человек – 369 взрослых и 107 детей. Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении 1996 года. Потому там и решили построить новый – с кабинетом приёма фельдшера, прививочным кабинетом, совмещённым с процедурным, ещё одним – для хранения лекарственных препаратов и служебными помещениями. Оборудование и мебель будут соответствовать стандарту оснащения фельдшерско-акушерского пункта.
- В 2022 году в Бурятии запланировали возведение восьми ФАПов и четырёх врачебных амбулаторий на сумму свыше 130 миллионов рублей, – рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
По словам главного врача Кяхтинской центральной районной больницы Туяны Будаевой, строительство ФАПа в Чикое позволит улучшить материально-техническую базу подразделения ЦРБ.
- Конечно, главное для нас, медиков – создать комфортные условия пребывания жителей и медицинского персонала, особенно – в отдалённых сёлах во всех медицинских организациях района, – подчеркнула она.
Аттестацию прошли 6 человек
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