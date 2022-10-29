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Школьников Бурятии наградили за хорошее знание бурятского языка

Школьников Бурятии наградили за хорошее знание бурятского языка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театр «Ульгэр» подвёл итоги конкурса стихотворений на бурятском языке

В рамках Недели бурятского языка театр кукол «Yльгэр» провёл конкурс стихотворений на бурятском языке «Буряад хэлэеэ мэдэе!». Участие приняли дети от 6 до 14 лет. Было подано более 70 заявок со всей республики, а также Забайкальского края. Участники конкурса должны были выбрать любое стихотворение на бурятском языке, выучить его, записать с ним видео. Жюри конкурса оценивали произношение, артистичность и оригинальность выступления.

Директор театра кукол Баирма Дашидоржиева рассказала: «Не ожидали, что конкурс будет так интересен и популярен. Было тяжело определиться с победителями, так как все участники талантливые, красивые и активные».

«Мы долго спорили и не могли выбрать только трёх победителей, поэтому решили наградить 10 лучших. На наш взгляд это самые запоминающие выступления», – добавил народный артист Республики Бурятия Даша Рабданов.

Дети были награждены дипломами и билетами на спектакли театра кукол «Yльгэр».

Список победителей конкурса:

Вадим Б.– 6 «б» класс, РГНЛИ №1
Заято Б. – 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Сэржима Г. – 6 лет, Детский сад «Зорька»
Альмира Д.- 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Очирма Ж. - 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Айлана Ж. – 3 «а» класс, МОУ СОШ «Поселье»
Сультим Н. - 1 класс, РГНЛИ №1
Наранги О. - 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Зоригто С. – 6 класс, МОУ Орлинская «СОШ», Окинский район
Тамир Ц.– 4 «а» класс, МБОУ «СОСОШ - 1», Еравнинский район.

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