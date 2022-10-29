Театр «Ульгэр» подвёл итоги конкурса стихотворений на бурятском языке
В рамках Недели бурятского языка театр кукол «Yльгэр» провёл конкурс стихотворений на бурятском языке «Буряад хэлэеэ мэдэе!». Участие приняли дети от 6 до 14 лет. Было подано более 70 заявок со всей республики, а также Забайкальского края. Участники конкурса должны были выбрать любое стихотворение на бурятском языке, выучить его, записать с ним видео. Жюри конкурса оценивали произношение, артистичность и оригинальность выступления.
Директор театра кукол Баирма Дашидоржиева рассказала: «Не ожидали, что конкурс будет так интересен и популярен. Было тяжело определиться с победителями, так как все участники талантливые, красивые и активные».
«Мы долго спорили и не могли выбрать только трёх победителей, поэтому решили наградить 10 лучших. На наш взгляд это самые запоминающие выступления», – добавил народный артист Республики Бурятия Даша Рабданов.
Дети были награждены дипломами и билетами на спектакли театра кукол «Yльгэр».
Список победителей конкурса:
Вадим Б.– 6 «б» класс, РГНЛИ №1
Заято Б. – 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Сэржима Г. – 6 лет, Детский сад «Зорька»
Альмира Д.- 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Очирма Ж. - 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Айлана Ж. – 3 «а» класс, МОУ СОШ «Поселье»
Сультим Н. - 1 класс, РГНЛИ №1
Наранги О. - 3 «а» класс, РГНЛИ №1
Зоригто С. – 6 класс, МОУ Орлинская «СОШ», Окинский район
Тамир Ц.– 4 «а» класс, МБОУ «СОСОШ - 1», Еравнинский район.
Школьников Бурятии наградили за хорошее знание бурятского языка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там он будет проходить дальнейшее лечение
Врач-эндокринолог Александра Бильтагурова составила азбуку здорового питания
Театр «Ульгэр» подвёл итоги конкурса стихотворений на бурятском языке
Также несовершеннолетние пытались увезти на эвакуаторе чужую машину
По всем фактам обнаружения в обороте некачественной мясной продукции принимались меры по приостановлению её продажи
За сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ
Стадионом смогут пользоваться как школьники, так и местные жители
На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы
Вячеслав Дьяченко, назначенный в сентябре художественным руководителем Государственного русского драмтеатра имени Бестужева, рассказал «Байкал-Daily», как будет развиваться театр в ближайшие сезоны, что ждёт зрителей и критиков
Премьера состоится 10 и 11 декабря
Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности
«В перспективе за день работы будем получать более 100 метров войлока», - отметили в дацане
Первый этап проведут в следующем месяце
Приём заявок уже начался
Ожидается снег и ледяной ветер