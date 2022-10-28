В столице республике прошёл конкурс-олимпиада «Дүрбэн тэгшэ»
26 октября в Улан-Удэ прошёл городской конкурс «Дүрбэн тэгшэ» по бурятскому языку среди учащихся 1-4 класов. Олимпиаду провели в школе №63 в рамках торжественного закрытия Дней бурятского языка.
- Конкурс является традиционным. В этом году он проходил в трёх номинациях: индивидуальный, парный и групповой. В конкурсе приняли участие 44 участника 1-4 классов из 11 школ Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
По итогам всех туров места в командном зачёте распределились следующим образом:
Первое место – средняя школа №19;
Второе место – средняя школа №32;
Третье место – средняя школа №37.
По мнению председателя жюри Бадмажапа Будаина, конкурс провели на высоком организационном уровне. Участники продемонстрировали хороший уровень владения бурятским языком.
Младшеклассники Улан-Удэ соревновались в знании бурятского языка
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