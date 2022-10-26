В Улан-Удэ идёт набор детей и взрослых в хоккейную секцию

На сегодняшний день на льду занимаются более 70 спортсменов



В Улан-Удэ хоккейный клуб «IceБАРС» продолжает набор мальчиков и девочек 2010-2018 гг., а также мужчин и девушек от 18 лет в секцию по хоккею с шайбой. Уровень подготовки не имеет значения. В клуб приходят как новички, так и те, кто уверенно стоит на коньках.



На сегодняшний день на льду занимаются более 70 спортсменов. С хоккеистами работают три тренера: бронзовый призёр чемпионата России по хоккею с шайбой, кандидат в мастера спорта Илья Мальтеев из Челябинска, выпускник ангарской школы хоккея «Ермак» Илья Карпов и мастер спорта, доцент кафедры физического воспитания БГУ Наталья Яковлева.



- Большое внимание в работе с юными хоккеистами уделяется не только подготовке на льду, но и всестороннему развитию физических навыков (футбол, плавание). Тренировки проводятся по удобному графику для детей и родителей: можно выбрать, как утренние тренировки, так и вечерние, в зависимости от занятий в школе, - рассказывают в клубе.



Прошлый спортивный сезон выдался весьма насыщенным.



- Наши спортсмены принимали участие, как в выездных турнирах, так и в соревнованиях местного уровня. Спортивный сезон 2022-2023 мы открыли поездкой в Читу, где провели серию товарищеских игр с местными командами. Наши спортсмены показали высокий уровень игры в хоккей. А несколько дней назад наши спортсмены вернулись из Ангарска, куда ездили на матч одной из игр ВХЛ. Этот выезд мы планировали заранее для поднятия мотивации «Барсов» перед предстоящим открытым турниром по хоккею с шайбой «Золотая нерпа» (0+), который пройдёт с 28 по 30 октября ледовой арене «IceМЕТР». В турнире примут участие команды Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии, Монголии. С каждым турниром на ледовой арене IceМЕТР расширяется география участников, повышается игровой уровень хоккеистов. Приглашаем всех желающих поддержать наших ребят и поболеть за команду «IceБАРС»! Вход свободный, - поделился руководитель ХК «IceБАРС» Павел Барнашов.



