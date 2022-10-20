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В Бурятии борцы обучали воспитанников школы-интерната

В Бурятии борцы обучали воспитанников школы-интерната
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Также детям рассказали о безопасности и поиграли с ними в дворовые игры

В Бурятии победитель первенства мира по вольной борьбе спорта глухих Иван Максимов и мастер спорта России Сергей Евтюгин провели мастер-класс для воспитанников Галтайской специальной общеобразовательной школы-интерната. Мероприятие с участием титулованных борцов состоялось в рамках месячника безопасности.

- Но не только спортом порадовали детей в этот день, также им рассказали о том, как безопасно вести себя в глобальной сети, поиграли в старые добрые дворовые игры и, играя, раскрывали психологические блоки у детишек, - сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.

В завершении дня воспитанников школы-интерната ещё раз обрадовали сюрпризами. Детям вручили разнообразные подарки – от рюкзаков до спортивных костюмов.
Бурятия Мухоршибирский район школа-интернат дети спорт безопасность вольная борьба

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