Прокуратура проверила соблюдение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступность образования
Как выявила прокурорская проверка, в восьми районах республики - Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Северо-Байкальском – не позаботились об условиях обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Нарушения выявили в 86 образовательных учреждениях.
Нарушения закона заключались в отсутствии пандусов, специальных информационных табличек и поручней, необорудовании автобусов для перевозки детей специальными подъёмниками.
Руководителям районных управлений образований, директорам школ внесены 12 представлений, которые находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Не все школы Бурятии оборудованы для детей-инвалидов
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