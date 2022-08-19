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Не все школы Бурятии оборудованы для детей-инвалидов

Не все школы Бурятии оборудованы для детей-инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Прокуратура проверила соблюдение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступность образования

Как выявила прокурорская проверка, в восьми районах республики - Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Северо-Байкальском – не позаботились об условиях обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Нарушения выявили в 86 образовательных учреждениях.

Нарушения закона заключались в отсутствии пандусов, специальных информационных табличек и поручней, необорудовании автобусов для перевозки детей специальными подъёмниками.

Руководителям районных управлений образований, директорам школ внесены 12 представлений, которые находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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