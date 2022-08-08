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Коронавирус в Бурятии после резкого подъёма пошёл на спад

Коронавирус в Бурятии после резкого подъёма пошёл на спад
Общество, 
Показатель ежесуточного прироста остаётся нестабильным

На утро 8 августа в Бурятии зарегистрировано 138 555 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 45% (61 700) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявили 56 больных. Отметим, в конце прошлой недели этот показатель превышал 90 заразившихся за сутки.

Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 138 коек: занято – 106, свободно 32 койки.

В стационарах получают лечение 106 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализировано пять человек.

В отделениях реанимации находятся 10 больных, восемь из которых - старше 65 лет, на ИВЛ – четыре пациента (из них два пенсионера).

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 658 человек.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 3037 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели Бурятия получила большую партию вакцины «Спутник V». Всего пришла 21 тысяча комплектов вакцины для взрослых и 3500 комплектов для подростков. 
коронавирус профилактика

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