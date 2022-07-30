Борис Будаев стал почётным гражданином Бурятии







Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни в Улан-Удэ



В турнире принимают участие более 150 борцов до 24 лет. Среди них разыграют медали в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. Спонсорскую помощь в сумме полумиллиона рублей оказал партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие).



Желающих приглашают посмотреть за схватками борцов. Вход бесплатный.









Возрастное ограничение 0+ Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни в Улан-Удэ проходит 30-й по счёту, международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. А недавно, 27 июля, Бориса Дугдановича отметил юбилей, ему исполнилось 65 лет.В турнире принимают участие более 150 борцов до 24 лет. Среди них разыграют медали в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. Спонсорскую помощь в сумме полумиллиона рублей оказал партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие).Желающих приглашают посмотреть за схватками борцов. Вход бесплатный.





Заслуженному мастеру спорта СССР Борису Будаеву присвоено звание «Почётный гражданин Республики Бурятия». Удостоверение и нагрудный знак вручил глава республики Алексей Цыденов.- Уважаемые земляки, у нас Борис Дугданович – чемпион Азии, чемпион Европы, четырежды чемпион России, чемпион мира. И сейчас ведёт большую работу с молодёжью, продвижению здорового образа жизни, по патриотическому воспитанию, по привлечению к спорту. И у нас было несколько обращений общественности нашей республиканской о том, чтобы признать Бориса Дугдановича Почётным гражданином Республики Бурятия, - обратился к присутствующим Алексей Цыденов.- Для меня большая честь, быть почётным гражданином республики Бурятия, - поблагодарил Борис Будаев.