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Борис Будаев стал почётным гражданином Бурятии

Борис Будаев стал почётным гражданином Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Удостоверение и нагрудный знак вручил Алексей Цыденов

Заслуженному мастеру спорта СССР Борису Будаеву присвоено звание «Почётный гражданин Республики Бурятия». Удостоверение и нагрудный знак вручил глава республики Алексей Цыденов.

- Уважаемые земляки, у нас Борис Дугданович – чемпион Азии, чемпион Европы, четырежды чемпион России, чемпион мира. И сейчас ведёт большую работу с молодёжью, продвижению здорового образа жизни, по патриотическому воспитанию, по привлечению к спорту. И у нас было несколько обращений общественности нашей республиканской о том, чтобы признать Бориса Дугдановича Почётным гражданином Республики Бурятия, - обратился к присутствующим Алексей Цыденов.

- Для меня большая честь, быть почётным гражданином республики Бурятия, - поблагодарил Борис Будаев.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни в Улан-Удэ проходит 30-й по счёту, международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. А недавно, 27 июля, Бориса Дугдановича отметил юбилей, ему исполнилось 65 лет.

В турнире принимают участие более 150 борцов до 24 лет. Среди них разыграют медали в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. Спонсорскую помощь в сумме полумиллиона рублей оказал партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие). 

Желающих приглашают посмотреть за схватками борцов. Вход бесплатный.




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