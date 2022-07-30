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В Улан-Удэ проходит международный турнир на призы Бориса Будаева

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир на призы единственного чемпиона мира по вольной борьбе из Бурятии Бориса Будаева в этом году юбилейный. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

29 июля в Улан-Удэ стартовал юбилейный, 30-й по счёту, международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. Юбилей не только у турнира, но и у самого Бориса Дугдановича – 27 июля ему исполнилось 65 лет.

Почётными гостями турнира стали друзья Бориса Будаева, олимпийские чемпионы по вольной борьбе Давид Мусульбес и Павел Пинигин, а также двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на шпагах Татьяна Логунова. Легендарные спортсмены уже дали улан-удэнцам мастер-классы. Во время схваток именитые борцы отметили «отточенную технику борьбы в Бурятии». «Потому что у вас тренеры очень талантливы», - считает Павел Пинигин.

Бурятия на два дня стала центром притяжения борцов. Сильную команду выставила сборная Дагестана – кузница олимпийских чемпионов по борьбе. Рассчитывают на успешное выступление сборные Красноярского края, Осетии. Также борются спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, Хакасии, Кемеровской области, Новосибирской области. Из-за границы приехали сборные Монголии, Беларуси и Кыргызстана.

В турнире принимают участие молодые борцы до 24 лет.

- Этот турнир, действительно, является открытием в большой спорт. Многие спортсмены, которые достигли больших успехов, побеждали здесь. Думаю, что нынешняя также молодёжь возьмём старт, поставит цель никогда не сдаваться и проявит себя, - подчеркнул Борис Будаев. – Желаю молодым спортсменам красивой борьбы. Пусть покажут своё мастерство яркими победами. И пусть победит сильнейший! И огромное спасибо всем, кто поддерживает этот турнир, огромное спасибо спонсорам и друзьям.

Зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов во время открытия турнира подчеркнул, что ещё ни один борец из республики не смог повторить успех Бориса Будаева и стать чемпионом мира. Однако он выразил уверенность, что в эти дни на ковёр выйдут по-настоящему великие борцы, о которых узнает весь мир.

- Вы снискали любовь и уважение всего нашего народа не только своими достижениями, но и скромностью, трудом, наставничеством. Сегодня наши молодые борцы берут с вас пример и хотят превзойти вас. Может быть, на сегодняшнем турнире появятся те борцовские звёзды, про которых мы будем говорить: «Эти великие начинали свой путь именно на турнире Бориса Будаева», - выразил надежду Вячеслав Цыбикжапов.

Всего в турнире примут участие более 150 борцов. Они разыграют медали в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.

Вход бесплатный. Организаторы приглашают улан-удэнцев, а также жителей районов поддержать своих борцов.

Призовой фонд на каждую весовую категорию составил 120 тысяч рублей: 50 тысяч за первое место, 30 тысяч за второе и 20 тысяч за третье. Тренеров победителей наградят 20 тысячами рублей. Спонсорскую помощь оказал партнёр федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие).

В 1989 году Борис Будаев выиграл чемпионат мира, который проходил в швейцарском городе Мартиньи. Он стал первым в истории Бурятии вольником-чемпионом мира. В финале бурятский борец сразился с олимпийским призёром Косэя Акаиси, которого буквально все считали фаворитом встречи. Однако Борис Будаев провёл фантастическую встречу, беспрерывно атакуя японца и не дав ему сделать ни одной попытки броска.

За 33 года ни один спортсмен из Бурятии пока не смог повторить успех Бориса Будаева.

спорт вольная борьба ЗГРП

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