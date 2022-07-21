Более 140 домов в Улан-Удэ останутся без горячей воды до осени

Единая диспетчерская служба Улан-Удэ опубликовала телефонограмму, в которой предупредила о грядущем отключении горячей воды. Вроде бы ничего удивительного в этом нет, однако внимание привлекают сроки проведения ремонтных работ – с 21 июля по 1 сентября.
«В связи с заключением муниципального контракта и началом реконструкции тепломагистрали №3 в период с 21.07.2022. по 01.09.2022 подача горячего водоснабжения потребителям тепломагистрали №3 от ТК-13 до ТК-24 осуществляться не будет. Работы производит МУ «Улан-Удэстройзаказчик» па основании контракта с администрацией Улан-Удэ», - говорится в документе.
Список домов опубликован на четырёх страницах. В него вошли 144 многоквартирных дома, девять детсадов, четыре школы, два лечебных и 17 прочих учреждений. Все дома находятся в Железнодорожном районе города.
Также в документах имеется письмо от «Улан-Удэстройзаказчика» директору ТГК-14, в котором просят произвести отключение в связи с проведением ремонта. Как сообщал «Байкал-Daily», по этой же причине с 4 июля по 30 сентября перекрыто движение по автомобильному проезду по улице Пушкина от перекрёстка с улицей Сенчихина – рядом с домом №20 – до перекрёстка с улицей Добролюбова.
Полный список домов, попавших под отключение горячей воды: