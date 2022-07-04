В Улан-Удэ с 4 июля до 30 сентября перекроют проезд по улице Пушкина

Движение будет закрыто с 14:00



4 июля с 14:00 в Улан-Удэ перекроют проезд по улице Пушкина.



- С 4 июля по 30 сентября будет перекрыто движение по автомобильному проезду по улице Пушкина от перекрёстка с улицей Сенчихина – рядом с домом №20 – до перекрёстка с улицей Добролюбова, - сообщила администрация города.



Движение перекрывается в связи с реконструкцией тепломагистрали №3.



Движение по улицам Добролюбова, Юного Коммунара, Сенчихина перекрываться не будет.

