Движение будет закрыто с 14:00
4 июля с 14:00 в Улан-Удэ перекроют проезд по улице Пушкина.
- С 4 июля по 30 сентября будет перекрыто движение по автомобильному проезду по улице Пушкина от перекрёстка с улицей Сенчихина – рядом с домом №20 – до перекрёстка с улицей Добролюбова, - сообщила администрация города.
Движение перекрывается в связи с реконструкцией тепломагистрали №3.
Движение по улицам Добролюбова, Юного Коммунара, Сенчихина перекрываться не будет.
В Улан-Удэ с 4 июля до 30 сентября перекроют проезд по улице Пушкина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Движение будет закрыто с 14:00
Состоялся специальный автопробег
Продукция пользуется большим спросом у местных жителей
Кот провёл на столбе всю ночь во время грозы
В республике ожидаются ливни и град
У девушки начались очередные операции
Аналитики рассказали, как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
Все предметы студенты изучают на трёх языках
Баир Дашиевич Гарматаров 32 года работал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
На территории охранной зоны Сохондинского заповедника впервые зафиксировали место отела монгольской антилопы
Сейчас девочка, которую спасали «всем миром», проходит реабилитацию в Москве
Сбором помощи для «пострадавших от града» занимаются мошенники
«Цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон», - отметил глава Бурятии
На полное решение проблемы необходимо порядка 10 миллиардов рублей
В Росгвардии прошёл брифинг по вопросам лицензионно-разрешительной работы