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В сёлах Иволгинского района Бурятии устанавливают игровые площадки

В сёлах Иволгинского района Бурятии устанавливают игровые площадки
Общество,  Фото:центр компетенций по вопросам городской среды
Они появятся в 11 населённых пунктах района

Во всех сельских поселениях Иволгинского района Бурятии продолжается благоустройство дворовых территорий. Уже совсем скоро новые, оснащённые необходимым оборудованием и инвентарём площадки для отдыха и занятий спортом появятся в сёлах Нижняя Иволга, Сужа, Хойтобэе, Поселье, Гурульба, Сотниково, Иволгинск, Тапхар, Кокорино, в улусе Оронгой и посёлке Оронгой.

Как сообщает региональный центр компетенций по вопросам городской среды, на сегодняшний день на всех объектах уже залили бетонные основания под будущие спортивные площадки, приступили к укладке тартанового покрытия и установке игрового и спортивного оборудования.

В селе Сотниково три новые площадки откроются по улицам Береговая и Трактовая. На данный момент работы по благоустройству территорий идут полным ходом на всех объектах. На улице Береговая появится зона с футбольным полем, спортивной площадкой и игровой площадкой для детей. Здесь уже забетонировали пешеходные дорожки и игровое поле, установили спортивные тренажёры. По улице Трактовая, во дворе домов 1 и 87 будут созданы территории для отдыха, включающие тренажёрную площадку, а также две зоны для детей до 3 лет и 3-14 лет. Здесь также установлены спортивные тренажёры и детские игровые комплексы.

Новые пространства для спорта и отдыха появятся и в селе Гурульба: по улицам Осинская и Дорожная. На сегодняшний день на объектах установлены тренажёры, игровое оборудование, ограждение по периметру игрового поля. Обустраиваются пешеходные дорожки, завершается укладка резинового покрытия.
благоустройство детские площадки спортивные площадки спорт строительство Иволгинский район Бурятия

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