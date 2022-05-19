Таксист из Бурятии не смог завоевать звание лучшего в России

17 мая в Грозном прошёл финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2021». Победителем стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов, сообщили организаторы.
Представитель Бурятии Евгений Яковлев занял последнее место среди всех участников.
Отметим, в творческом конкурсе Евгений выступил в национальном костюме и показал видеоэкскурсию по Бурятии. По словам участника, видео он снял сам.
- Мне было очень приятно приехать в Грозный за 9000 километров. Познакомиться с вашими краями и познакомить вас с Бурятией. Приглашаю всех участников и зрителей к нам в гости, - завершил своё выступление Евгений.
Конкурс посетили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Теория и практика
Побороться за высокое звание на федеральный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021» в город Грозный приехали таксисты из 24 российских регионов. Они соревновались в течение двух дней. Участники показали хорошие знания на теоретическом и практическом этапе, блеснули талантами в творческом конкурсе.
Соревнования начались 16 мая, водителям надо было продемонстрировать знания правил дорожного движения, таксомоторного законодательства и основ обеспечения безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Затем они провели тренировку перед предстоящим практическим конкурсом и репетицию творческой части.
С самого утра 17 мая участники конкурса отправились на автодром мультикомплекса «Крепость Грозная» для прохождения предрейсового осмотра. А затем их ожидала торжественная церемония открытия конкурса «Лучший водитель такси в России».
- От хорошего водителя такси зависит и первое впечатление туристов, и настроение горожан. Таксист должен не только знать законы и уметь управлять автомобилем, но и знать историю своего края и уметь ее преподнести пассажирам, – сказал, приветствуя гостей, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
После этого водители приступили к наиболее ответственной части конкурса. В рамках практического этапа они соревновались в скоростном маневрировании, выполняли упражнения на плавность вождения на время. Конкурсанты преодолели девять практических испытаний.
Боролись за Hyundai Solaris
Завершающим этапом стал творческий конкурс, на котором водители презентовали свои регионы, рассказывали о прошлом и настоящем, о культуре, обычаях, уважаемых земляках. Жюри оценивало артистизм, зрелищность, глубину замысла, культуру речи и поведение на сцене, оригинальность и стилистическую целостность. А затем по сумме очков, полученных во всех трёх конкурсных турах был определен победитель.
Им стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов. Кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей он получил из рук министра транспорта и связи Чеченской Республики Рамзана Черхигова. Также чемпиону вручили главный приз конкурса – автомобиль Hyundai Solaris.
Второе место и приз в 100 тысяч рублей завоевал водитель из Республики Дагестан Алил Умаров. Третьим стал житель Тульской области Алексей Фокин.
- Каждый день мы ездим на такси и встречаемся с водителями такси. И сейчас мы видим, что идет недооценка профессии. В России более двух миллионов водителей такси. Но при этом в общероссийском классификаторе такой профессии нет. И, к сожалению, сейчас многие водители не любят свою работу, считают ее временной. Задача этого конкурса - повышение престижа профессии. А в долгосрочной перспективе - изменение менталитета водителя такси. Хотелось бы, чтобы люди не только любили свою работу, но чтобы ей гордились, – сказала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.