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Таксист из Бурятии не смог завоевать звание лучшего в России

Таксист из Бурятии не смог завоевать звание лучшего в России
Общество, 
Таксист из Бурятии соревновался в Чечне с представителями ещё 23 регионов

17 мая в Грозном прошёл финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2021». Победителем стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов, сообщили организаторы.

Представитель Бурятии Евгений Яковлев занял последнее место среди всех участников.

Отметим, в творческом конкурсе Евгений выступил в национальном костюме и показал видеоэкскурсию по Бурятии. По словам участника, видео он снял сам.

- Мне было очень приятно приехать в Грозный за 9000 километров. Познакомиться с вашими краями и познакомить вас с Бурятией. Приглашаю всех участников и зрителей к нам в гости, - завершил своё выступление Евгений.



Конкурс посетили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Теория и практика

Побороться за высокое звание на федеральный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021» в город Грозный приехали таксисты из 24 российских регионов. Они соревновались в течение двух дней. Участники показали хорошие знания на теоретическом и практическом этапе, блеснули талантами в творческом конкурсе.

Соревнования начались 16 мая, водителям надо было продемонстрировать знания правил дорожного движения, таксомоторного законодательства и основ обеспечения безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Затем они провели тренировку перед предстоящим практическим конкурсом и репетицию творческой части.

С самого утра 17 мая участники конкурса отправились на автодром мультикомплекса «Крепость Грозная» для прохождения предрейсового осмотра. А затем их ожидала торжественная церемония открытия конкурса «Лучший водитель такси в России».

- От хорошего водителя такси зависит и первое впечатление туристов, и настроение горожан. Таксист должен не только знать законы и уметь управлять автомобилем, но и знать историю своего края и уметь ее преподнести пассажирам, – сказал, приветствуя гостей, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

После этого водители приступили к наиболее ответственной части конкурса. В рамках практического этапа они соревновались в скоростном маневрировании, выполняли упражнения на плавность вождения на время. Конкурсанты преодолели девять практических испытаний.

Боролись за Hyundai Solaris

Завершающим этапом стал творческий конкурс, на котором водители презентовали свои регионы, рассказывали о прошлом и настоящем, о культуре, обычаях, уважаемых земляках. Жюри оценивало артистизм, зрелищность, глубину замысла, культуру речи и поведение на сцене, оригинальность и стилистическую целостность. А затем по сумме очков, полученных во всех трёх конкурсных турах был определен победитель.

Им стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов. Кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей он получил из рук министра транспорта и связи Чеченской Республики Рамзана Черхигова. Также чемпиону вручили главный приз конкурса – автомобиль Hyundai Solaris.

Второе место и приз в 100 тысяч рублей завоевал водитель из Республики Дагестан Алил Умаров. Третьим стал житель Тульской области Алексей Фокин.

- Каждый день мы ездим на такси и встречаемся с водителями такси. И сейчас мы видим, что идет недооценка профессии. В России более двух миллионов водителей такси. Но при этом в общероссийском классификаторе такой профессии нет. И, к сожалению, сейчас многие водители не любят свою работу, считают ее временной. Задача этого конкурса - повышение престижа профессии. А в долгосрочной перспективе - изменение менталитета водителя такси. Хотелось бы, чтобы люди не только любили свою работу, но чтобы ей гордились, – сказала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. 
конкурс такси

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