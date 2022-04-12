В Бурятии выбрали лучшего водителя такси

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



В Бурятии стало известно имя лучшего водителя такси. Участники боролись за денежный приз и бесплатную поездку на финал конкурса. Водители такси соответствовали всем требованиям соревнований – трудоустройство в таксопарке или ИП, наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также водительский стаж 3 года и отсутствие грубых нарушений ПДД в течение года.



Судьи оценивали профессиональное мастерство и теоретические знания участников, в том числе ПДД, история региона, основы законодательства о такси и правила оказания первой помощи.



На автодроме водители соревновались в скоростном маневрировании и устанавливали детское кресло на скорость. Также участники выполнили 8 упражнений: «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр». Самый сложный этап соревнований – конкурс на «Плавность вождения» со стаканом воды на крыше. Водители должны проехать змейку заднем ходом со стаканом воды, не пролив ни капли.



Победителем соревнований стал Евгений Яковлев, второе место – Дмитрий Ситников, третье место занял Антон Насанов. Водители получили денежные призы: 15 000 руб., 10 000 руб. и 5 000 руб.



Евгений Яковлев отправится на федеральный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021», где выступят лучшие представители профессии со всей страны.



- Финал пройдёт с 16 по 18 мая в Чеченской Республике. Поездка и проживание для победителя будут осуществляться за счёт оргкомитета. На федеральном этапе водителям предстоит показать теоретические и практические навыки, а также креативно рассказать о родном регионе в рамках Творческого конкурса. Мы ждём от участников ярких решений и верим, что водитель такси — творческая профессия, – рассказал руководитель проектов Общественного Совета по развитию такси Кирилл Казанин.



Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России - 2021» проходит в регионе уже четвёртый год, сообщили в пресс-службе Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».



