На Ольхоне устанавливают аншлаги с QR-кодами

Общество, Фото: Прибайкальский нацпарк

Работы могут продлиться до месяца



В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области обновляют старые аншлаги и устанавливают новые. Яркие ромбы обозначат границы особо охраняемой природной территории на популярных у туристов маршрутах, в том числе на съездах с дорог общего пользования, сообщили в пресс-службе нацпарка.



Всего планируется установить и обновить более сотни конструкций. Весь процесс может занять до четырёх недель, считает руководитель отдела развития познавательного туризма Кристина Глотова.



- Самые масштабные работы по установке и обновлению аншлагов состоятся на острове Ольхон. Аншлагирование необходимо для того, чтобы посетители острова и Прибайкальского национального парка в целом могли получить дополнительные ориентиры на местности (в дополнение к электронным трекам маршрутов). Отчасти это поможет решать проблему стихийных дорог. На каждом аншлаге теперь есть куар-код, который позволит путешественникам перейти на сайт Baikalpass.ru и оформить разрешение на посещение онлайн. Вообще процесс установки и обновления информационных и навигационных аншлагов происходит ежегодно, так как эти объекты инфраструктуры парка периодически приходят в негодность под влиянием погодных факторов; бывает, что металл стоек и самих знаков намеренно деформируют люди или ломает скот. Поэтому государственные инспекторы отслеживают состояние аншлагов, а дирекция регулярно принимает меры по их обновлению и дополнительной установке, - сказала Кристина Глотова.

