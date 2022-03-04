Вход на неё бесплатный
«Путешествие по Заповедному Прибайкалью» – так называется фотовыставка, которая открылась 1 марта в Иркутске. Экспозиция в ледовом дворце «Байкал» представляет из себя 30 фотокартин сотрудника туристического отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Андрея Таничева. Его работы посвящены пейзажам озера и его берегов, представителям флоры и фауны, объектам туристского интереса. Вход на фотовыставку — бесплатный.
- Уже во время монтажа мобильных стоек, как только на них появились первые фотоработы, к нам стали подходить спортсмены, тренеры, персонал и посетители ледового дворца, — рассказала методист по экологическому просвещению Людмила Хамисова. – Мой коллега Святослав Пантюхов ответил на многочисленные вопросы о Прибайкальском национальном парке и экологической обстановке на Байкале и его береговых территориях, о растительном и животном мире.
По предложению руководства ледового дворца срок работы экспозиции был увеличен в два раза. Оценить выставку можно до 20 марта, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
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В Иркутске открылась фотовыставка о Байкале
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