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В Бурятии сообщество «Мамы могут» устраивает детям волшебные праздники

В Бурятии сообщество «Мамы могут» устраивает детям волшебные праздники
Общество,  Фото:mamy_mogut03
Основательницы сообщества стараются скрасить жизнь детей из малообеспеченных семей

В ноябре исполнилось ровно год бурятскому сообществу «Мамы могут, мамы помогут!», которое проводит различные акции помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Женщины в преддверии главного празднества года проводят новогоднюю акцию и дарят ребятишкам настоящее волшебство.

- Увы, далеко не все могут почувствовать аромат праздника, есть семьи, которые не могут себе позволить купить подарки на Новый год для детей. И как это ни печально, но таких семей много…Именно поэтому мы начинаем акцию «Праздник в каждый дом!». Кто помогал нам в прошлом году, уже помнит, что цель это мероприятия подарить подарки детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, - говорится в сообщении группы накануне Нового года.

Сообщество приглашает организации города и просто неравнодушных жителей принять участие в их мероприятии. Одним слово, они ищут волшебников.

Основательницы группы – многодетные мамы – разъясняют, что списки неблагополучных семей им предоставляют органы соцзащиты.

- Но если у вас есть на примете семья, которая, по вашему мнению, нуждаются в нашей помощи, то пишите в директ с полным описанием ситуации, - обращаются в Инстаграме неравнодушные мамочки.

Детям можно подарить абсолютно любой подарок на усмотрение дарящего. Возрастной диапазон деток от 0 до 14 лет. В декабре в рамках акции женщины вместе с Дедом Морозом уже побывали в гостях у девочки Ульяны, в этот день ей исполнилось четыре года. В сообществе с помощью горожан сформировали подарки для 12 семей, в которых живет 35 ребятишек.

Постоянным волшебником группы «Мамы могут 03» является инвестор Иван Гончаров из Красноярска. Он военный пенсионер, 10 лет служил в Бурятии, после службы вернулся домой в Красноярск.

- Иван всегда старается помогать людям, поэтому не может остаться в стороне, когда мы объявляем о какой-либо акции или мероприятии! - сообщают активистки.

Группа напоминает, что стать волшебником и участником акции «Праздник в каждый дом» может любой житель Бурятии.


благотворительность дети

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