К Новому году в Улан-Удэ украсят 79 ёлок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В мэрии рассказали, как украсят город к Новому году



Районы Улан-Удэ готовятся к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба администрации города.



Так, в Октябрьском районе установят 19 ёлок, из которых 11 уже украшают уличные площадки различных торговых центров. В парке «Юбилейный» планируется установка не только ёлочки, но и двух горок. Начата заливка катка, работы завершатся до 15 декабря.



По традиции площадь Русского драмтеатра украсит новогодний городок. В этом году он будет выполнен в тематике мультфильма «Ледниковый период», для посещений он будет готов к 24 декабря. Из 15-ти хоккейных площадок уже залиты и функционируют пять - в микрорайонах Энергетик, Сосновый бор, а также на проспекте Строителей и по улицам Шумяцкого, Жердева.



Советский район украсят 12 зелёных красавиц, пять из которых расположатся в центральной части города, еще семь – в отдалённых микрорайонах. Управляющие организации и ТОСы уже присоединились к созданию новогодней атмосферы: на своих территориях они установят ещё 13 ёлок. Для любителей зимних видов спорта готовятся к эксплуатации шесть катков и восемь хоккейных коробок. Заливка ледовых объектов идёт полным ходом, и к 15 декабря должны быть готовы.



В Железнодорожном районе планируется установка четырёх центральных елочек, ещё 20 на центральных улицах и семь дворовых. 9 декабря в парке имени Орешкова состоится открытие зимнего спортивного сезона (0+). В состязаниях примут участие шесть команд от школ Железнодорожного района. Мероприятие пройдёт в шесть этапов с соблюдением всех санитарных норм.



Кроме этого, организации различных форм собственности в трех районах города должны оформить фасады, входные группы, витрины, прилегающие территории новогодней атрибутикой и праздничной подсветкой. Для более активного вовлечения горожан в творческий процесс, районные администрации проводят конкурсы среди образовательных организаций и учреждений различных форм собственности на лучшее оформление. Например, в Октябрьском районе объявлен конкурс «Новогодний талисман», в Советском - «Мой новогодний Советский район». Жители Железнодорожного района могут принять участие в онлайн-конкурсе творческих работ «Волшебный самоделкин».





