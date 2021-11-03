Они помогут населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией
Более 20 медицинских специалистов из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного военного округа отправлены в Тульскую область для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди них врачи анестезиологи и инфекционисты, фельдшеры и средний медицинский персонал.
Специалисты прибудут в Тульскую область из воинских частей и медицинских учреждений округа, дислоцированных в Хабаровском, Забайкальском краях, Бурятии и Амурской области. Военные медики ВВО являются специалистами высокого уровня, имеют опыт работы с коронавирусными больными. Все они прошли ревакцинацию.
Напомним, что министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлены специалисты министерства обороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск.
В настоящее время в региональных лечебных учреждениях Тульской области уже находится 65 военных медиков Западного военного округа. В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные медики Забайкалья и Бурятии окажут помощь Тульской области
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