В Бурятии откроют Цогчен дуган в Цолгинском дацане

Освящение проведут ламы Буддийской традиционной Сангхи России
9 октября в Бурятии состоится освящение и открытие Цогчен дугана Цолгинского дацана «Сунграб Шейраблинг». Освящение проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством главы Буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. Молебен пройдёт вблизи села Цолга Мухоршибирского района республики.
- Этого события ждали многие годы верующие и ламы Цолгинского дацана, они смогли восстановить исторический Цогчен дуган. Потомки выходцев с этих мест гордятся тем, что они являются представителями именно этого дацана и будут чувствовать себя гораздо сильнее, вернув свой объект поклонения и опоры веры, - сообщает пресс-служба Сангхи.
9 октября пройдёт «Равнай» Цолгинского дацана. Открытие и освящение приурочено к празднованию 190-летию со дня основания дацана. Молебен начнётся в 9:00. Торжественное открытие проведут в 12:00. После него запланирована короткая концертная программа с участием звёзд бурятской эстрады. Присутствующим нужно соблюдать масочный режим и дистанцию в 1,5 метра.
- Есть священный ритуал оживления буддийских статуй, когда внутрь закладывают священные предметы, наделённые особой духовной силой. Это не драгоценности в их прямом значении, хотя верующие могут поднести украшения. Это скорее духовные драгоценности, специальные освящённые субстанции: лечебные травы, тексты молитв-мантр, разные виды злаков, лекарственные растения, ветви можжевельника и саца - небольшие глиняные подношения в форме ступ-субурганов, символизирующие тело, речь, ум Будды, – пояснил ширээтэ Цолгинского дацана Цырен-лама
Напомним, что ранее сообщалось о возможной отмене мероприятий, посвящённых открытию Цолгинского дацана.
Справка
Цолгинский дацан – один из первых буддийских дацанов России. Дацан был возведён в 1830 году на добровольные пожертвования мирян. В XIX веке этот дацан считался центром духовной жизни Забайкалья. В нем работали приходское училище, типография и знаменитая литейная мастерская, снабжавшая скульптурами и статуэтками остальные дацаны Бурятии. В 30-е годы ХХ века храм, как и все дацаны Бурятии, был разрушен до основания.
Спустя два века жители Тугнуйской долины начали восстанавливать свой исторический дацан. В 2008 году был организован благотворительный марафон. Собранных средств хватило на строительство Цогчен дугана. Теперь настал момент, когда двери Цогчен дугана откроются для верующих.
В Бурятии откроют Цогчен дуган в Цолгинском дацане
Общество, Фото:
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