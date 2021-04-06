Студентка из Бурятии победила во всероссийской олимпиаде по английскому языку

Студенка учится в Бурятском аграрном колледже



Светлана Плюснина, студентка третьего курса Бурятского аграрного колледжа, победила во всероссийской олимпиаде по английскому языку среди студентов среднего профессионального и высшего образования РФ «Trip to Kamchatka». Светдана учится по специальности «Прикладная геодезия».



Её преподаватель по английскому языку – Жаргалма Базарсадуева.



- Попробовать дистанционно свои силы и проверить знания по английскому языку, биологии, химии, математике, информатике, истории, философии, литературе студенты и школьники Бурятии могут на платформе Российского образовательного издания «KOT.RU», что значит «Конкурсы, Олимпиады, Тесты». Задания различного уровня сложности составляют действующие преподаватели из разных регионов России. Дистанционные олимпиады для студентов средних профессиональных и высших образовательных учреждений проводятся уже четыре года, - сообщили в минобрнауки Бурятии.



