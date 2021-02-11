Улицы расчищают и днём, и ночью
В феврале с улиц Улан-Удэ вывезли свыше 11 тысяч кубометров снега, сообщили в комитете городского хозяйства.
Коммунальные службы работают круглосуточно на 208 улицах общей площадью 1,2 млн кв. метров. Механизированная уборка в основном проходит в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. В первую очередь коммунальщики очистили от остатков снега основные магистрали. Постоянно убираются все общественные территории и особенно лестницы, отмечают в комитете.
В Улан-Удэ за уборку дорог и улиц в зимнее время отвечает комбинат по благоустройству, подведомственное учреждение комитета городского хозяйства. В среднем ежесуточно работает до 50 единиц спецтехники: 2 лаповых снегопогрузчика, роторный снегопогрузчик, 13 самосвалов, 15-20 пескоразбрасывающих машин, 5 фронтальных погрузчиков, 7 тракторов-щёток, 2 мини трактора-щётки по уборке тротуаров. Днём улицы вручную убирают свыше 200 дворников.
Контроль за уборкой улиц начинается с 5-6 утра с личного объезда районов города заместителями директора комбината по благоустройству и мастерами. Контроль идёт в течение всего дня и в случае необходимости на место срочно вызывается спецтехника для подсыпки или уборки.
В Улан-Удэ с улиц вывезли более 11 тысяч кубометров снега
Общество, Фото:
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