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В Иркутске соревновались ориентировщики Сибири

В Иркутске соревновались ориентировщики Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В турнире приняли участие спортсмены из Бурятии

В Иркутске на лыжной базе «Динамо» с 29 по 31 января проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования. В соревнованиях приняли участие 229 спортсменов из семи сибирских регионов: из Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краёв.

Соревнования проводились в личном и командном зачётах в трёх возрастных категориях: мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, юноши и девушки до 15 и 18 лет. Чемпионат и первенство СФО прошли в следующих дисциплинах: маркированная трасса и классика. Из-за сильных морозов эстафета 31 января не состоялась.

В личном зачёте среди юношей до 15 лет бронзовую медаль первенства СФО завоевал иркутянин Роман Чесноков в дисциплине «лыжная гонка – классика». Его результат составил 51 минута 48 секунд. Роман занимается в клубе спортивного ориентирования «Баргузин – Азимут» у тренеров Сергея и Александра Усовых.

В командном зачёте на первенстве Сибири среди юношей и девушек до 15 лет сборная Иркутской области заняла третье место. Победили спортсмены Алтайского края, вторыми стали представители Красноярского края.

На чемпионате СФО среди женщин в командном зачёте сборная Иркутской области стала второй. Победу одержали спортсменки Красноярского края, на третьем месте – Томская область.

Среди мужчин на чемпионате СФО команда Иркутской области поднялась на третью ступень пьедестала. Лидировала сборная Красноярского края, второй результат показали спортсмены Томской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

По информации паблика «Ориентировщики Бурятии», в соревнованиях вне конкурса приняли участие бурятские спортсмены: Сергей Оленников, Андрей Юрьев, Ян Гилязов, Евгения Юрьева и Софья Заиграева. В лыжной гонке - маркированная трасса можно отметить результаты Сергея Оленникова - 4 место по группе «М21» и Андрея Юрьева - 6 место по группе «М21». Также они отличились в лыжной гонке – классика: Сергей Оленников - 5 место в «М21» и Андрей Юрьев - 8 место в «М21».
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