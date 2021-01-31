Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 31 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 30 569. Из них 54% (16 318) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз выявили у 152 жителей Бурятии. Из них 121 человек был обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Ситуация с заболеваемостью не меняется на протяжении долгого времени. Показатели суточного прироста примерно одинаковые: днём ранее было 155 новых заражённых, позавчера +153, а в предыдущие дни +151, +145, +148, +146, +147, +150.
С начала пандемии выздоровели 28003 пациента, или 91%. Накануне вылечились 155 человек.
Накануне скончались ещё трое больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в Бурятии достигло 666.
В стационарах республики сегодня получают лечение 975 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 673. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 27 пациентов (из них старше 65 – 21).
Занятость коечного фонда выросла с 59% до 61 %.
Амбулаторное лечение проходят 925 пациентов с COVID-19. Наблюдается 835 человек.
Круг контактных лиц составляет 2980 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Бурятия получит 14,6 млн рублей на бесплатные лекарства для ковидных больных.
В Бурятии продлён введённый из-за коронавируса режим ограничительных мероприятий - до 28 февраля включительно.
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Общество, Фото:
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