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Бурятия получит 14 млн на бесплатные лекарства для ковидных больных

Бурятия получит 14 млн на бесплатные лекарства для ковидных больных
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Правительство России направило в регионы почти три миллиарда

Бурятия получит 14,6 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего регионам страны на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией выделено 2,7 млрд рублей.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей.

К слову, соседняя Иркутская получит 59 миллионов рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии амбулаторное лечение проходят 995 пациентов с COVID-19. Всего на утро 29 января в республике зарегистрировано 30 262 случая заражения.


коронавирус лекарственные препараты
 
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