Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов
В Бурятии продлён введённый из-за коронавируса режим ограничительных мероприятий- до 28 февраля включительно.
Жителям Бурятии, имеющим хронические заболевания, которые сопряжены с опасностью тяжёлого течения коронавируса, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Также режим самоизоляции рекомендован людям в возрасте 65 лет и старше, им будет оплачен больничный.
В отношении организаций и предприятий сняты требования о переводе 30% сотрудников на дистанционную форму работы, а также о переходе на гибкий график работы.
До особого распоряжения запрещено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных указом. Так, театры, кинотеатры, дома культуры работают при загрузке зрительных залов не более 50 %.
Предприятиям общепита запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцплощадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить соцдистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом. Общепит также работает до 23:00. Допускается рассадка за одним столом не более четырех посетителей, без учета детей.
До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри ТРЦ, торговых комплексов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с заболеваемостью ковидом в Бурятии держится на стабильном уровне. На утро 27 января общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии подобралось к 30 тысячам.
Режим ограничений в Бурятии продлили до конца зимы
Общество, Фото:
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