 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Сотрудники ГИБДД заменили колесо ангарчанке

Сотрудники ГИБДД заменили колесо ангарчанке
Общество, 
Женщина врезалась в ограждение

Сотрудники ГИБДД в пригороде Ангарска помогли попавшей в ДТП женщине-водителю добраться до автосервиса. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне утром жительница Ангарска по пути на работу, проезжая по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», на своём автомобиле «Ниссан Отти» врезалась в металлическое дорожное ограждение. Водитель повредила автомобиль и пробила колесо.

На место ДТП прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы Андрей Парамонов и Артур Мамедов. Дорожные полицейские помогли заменить колесо и сопроводили водителя до станции технического обслуживания.

Женщина выразила инспекторам слова искренней благодарности. Она напомнила всем участникам дорожного движения о соблюдении скоростного режима, особенно зимой.


ГИБДД водители
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку 30 тысяч
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку 30 тысяч
Общество, 12.01.2021
Суточный прирост составил более сотни человек
В Улан-Удэ перед землетрясением странно вели себя животные
В Улан-Удэ перед землетрясением странно вели себя животные
Общество, 12.01.2021
Беспокойно вели себя и собаки, и поросята
В Бурятии не все прилетевшие из-за рубежа сдают тесты на ковид
В Бурятии не все прилетевшие из-за рубежа сдают тесты на ковид
Общество, 12.01.2021
Прилетающим в Бурятию из-за рубежа напомнили об изоляции
В Бурятии дети сделали ёлочки из лампочек, верёвок и мха
В Бурятии дети сделали ёлочки из лампочек, верёвок и мха
Общество, 12.01.2021
На суд жюри представили более 800 работ
В Бурятии дали советы, что делать при землетрясении
В Бурятии дали советы, что делать при землетрясении
Общество, 12.01.2021
Практика показывает, что землетрясения в Бурятии происходят ранним утром, когда все ещё спят
Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года
Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года
Общество, 12.01.2021
Мужчина добровольно сдал старинное оружие
Забайкалье получит 54 тысячи доз вакцины от коронавируса
Забайкалье получит 54 тысячи доз вакцины от коронавируса
Общество, 12.01.2021
Вакцинировали уже около 600 человек  
Улан-удэнское «Наводнение» покажут в Москве
Улан-удэнское «Наводнение» покажут в Москве
Общество, 12.01.2021
Спектакль был выдвинут на «Золотую маску» в пяти номинациях
Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Общество, 12.01.2021
В Бурятии продолжаются ежедневные летальные исходы от коронавируса
В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
Общество, 12.01.2021
У сельчанина изъяли древесину, автомобиль и бензопилу
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в кёрлинг швабрами
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в кёрлинг швабрами
Общество, 12.01.2021
Женщины сами соорудили камни и подготовили площадку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^