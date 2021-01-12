Сотрудники ГИБДД заменили колесо ангарчанке

Женщина врезалась в ограждение



Сотрудники ГИБДД в пригороде Ангарска помогли попавшей в ДТП женщине-водителю добраться до автосервиса. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Накануне утром жительница Ангарска по пути на работу, проезжая по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», на своём автомобиле «Ниссан Отти» врезалась в металлическое дорожное ограждение. Водитель повредила автомобиль и пробила колесо.



На место ДТП прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы Андрей Парамонов и Артур Мамедов. Дорожные полицейские помогли заменить колесо и сопроводили водителя до станции технического обслуживания.



Женщина выразила инспекторам слова искренней благодарности. Она напомнила всем участникам дорожного движения о соблюдении скоростного режима, особенно зимой.





