На жителя Бурятии возбудили дело за «находку» на берегу реки

Мужчине грозит лишение свободы



Транспортные полицейские на льду реки Катера задержали 30-летнего ранее судимого жителя посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Во время досмотра у мужчины оперативники обнаружили охотничье нарезное оружие и два патрона к нему, без разрешающих документов. Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что изъятые ружье и боеприпасы пригодны к использованию.



Задержанный рассказал, что оружие и патроны нашёл на берегу реки Катера и решил оставить у себя. Однако правоохранителям ещё предстоит выяснить реальное происхождение «находки».



По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

