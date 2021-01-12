Мужчине грозит лишение свободы
Транспортные полицейские на льду реки Катера задержали 30-летнего ранее судимого жителя посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Во время досмотра у мужчины оперативники обнаружили охотничье нарезное оружие и два патрона к нему, без разрешающих документов. Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что изъятые ружье и боеприпасы пригодны к использованию.
Задержанный рассказал, что оружие и патроны нашёл на берегу реки Катера и решил оставить у себя. Однако правоохранителям ещё предстоит выяснить реальное происхождение «находки».
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На жителя Бурятии возбудили дело за «находку» на берегу реки
Общество, Фото:
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