В Улан-Удэ ликвидировали последствия затопления дорог



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в Улан-Удэ затопило проезжую часть улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса . Улан-удэнцы шутя назвали происходящее «зимней Венецией». Причиной стала коммунальная авария на сетях канализации. Как выяснилось чуть позже, авария произошла на улице Заовражная.





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На месте был развёрнут оперативный штаб администрации Улан-Удэ. Рабочие начали откачивать воду, определив место утечки. Спустя примерно пару часов вода с основной проезжей части была откачана, подсыпана песком, автомобилисты уже в девятом часу вечера проезжали без осложнений.Для устранения последствий аварий на месте работали три вакуумные машины, четыре пескоразбрасывателя, два трактора-щетки и грейдер МБУ «Комбинат по благоустройству», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Представители мэрии договорились с управляющими компаниями и ТСЖ ближайших домов, чтобы они своевременно подсыпали песком внутридворовые территории, которые также залило водой.По словам очевидцев, уже вечером асфальт был сухим.