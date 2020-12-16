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В Улан-Удэ ликвидировали последствия затопления дорог

В Улан-Удэ ликвидировали последствия затопления дорог
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Воду с проезжей части откачали довольно быстро

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в Улан-Удэ затопило проезжую часть улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса. Улан-удэнцы шутя назвали происходящее «зимней Венецией». Причиной стала коммунальная авария на сетях канализации. Как выяснилось чуть позже, авария произошла на улице Заовражная.


На месте был развёрнут оперативный штаб администрации Улан-Удэ. Рабочие начали откачивать воду, определив место утечки. Спустя примерно пару часов вода с основной проезжей части была откачана, подсыпана песком, автомобилисты уже в девятом часу вечера проезжали без осложнений.

Для устранения последствий аварий на месте работали три вакуумные машины, четыре пескоразбрасывателя, два трактора-щетки и грейдер МБУ «Комбинат по благоустройству», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Представители мэрии договорились с управляющими компаниями и ТСЖ ближайших домов, чтобы они своевременно подсыпали песком внутридворовые территории, которые также залило водой.

По словам очевидцев, уже вечером асфальт был сухим.


коммунальная авария подтопление
 
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