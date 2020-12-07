Бурятия оказалась среди самых пьющих и курящих регионов

У Бурятии печальные показатели в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
В рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек по итогам 2019 года Бурятия заняла 82 место среди 85 регионов. Иными словами, республика среди самых пьющих и курящих регионов.
Рейтинговый балл у республики в 2019 году составляет 25,4. Позиции Бурятии с 2018 года не изменились – республика тогда занимала также 82 место. Рейтинг представило издание РИА Новости.
Эксперты подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространённость основных вредных привычек среди населения. При расчёте рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).
Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек Чеченская Республика и Республика Дагестан, за ними следуют Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает лидирующую пятёрку Тамбовская область.
- Аналитики отмечают, что слабая распространённость вредных привычек в республиках Северного Кавказа характерна для данного региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей. По потреблению табачных изделий и алкогольной продукции данные республики занимают высокие позиции, что свидетельствует об их низкой распространённости среди населения. В Тамбовской области наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков, что положительно сказалось на позициях региона в рейтинге, - говорится в материале РИА Новости.
Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области (85 место), Сахалинской области (84), Республике Хакасия (83) и Республике Бурятия (82). 81 место занимает Амурская область.
- В Республике Хакасия и Республике Бурятия уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств, - говорят эксперты РИА Новости.
Соседи Бурятии – Иркутская область и Забайкальский край – расположились повыше: на 44 и 80 местах соответственно.
Бурятия оказалась среди самых пьющих и курящих регионов
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