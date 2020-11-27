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В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением

В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
Общество, 
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре

Жительница микрорайона Загорск в Улан-Удэ запечатлела на видео работы по озеленению, проводимые 21 ноября. Когда город уже засыпало снегом, а земля промёрзла, высаживали молоденькие деревца, рассказала местная жительница.

- 22 школа, возле спортивной площадки товарищи сажают деревья. Молодцы! – саркастично говорит на видео горожанка. – Пробуривают землю. Ой, красавцы. Делают луночки и туда ставят маленькие саженцы. Это, видимо, озеленение. В ноябре у нас по плану озеленение. Да, точно говорят «умом Россию не понять».


В комитет городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что посадка саженцев с комом земли допускается при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов. Но нужно соблюсти ряд требований: земля в местах посадки должна быть предохранена от промораживания путём рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом.

Как выяснилось, саженцы сажали возле строящегося здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) открытого типа для школы № 22. Здесь скоро появится футбольное поле размером 30х60м, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, трибуна на 100 мест, площадка для уличных тренажёров, универсальная спортивная площадка, хоккейная коробка площадью 20х40м.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выделено 34 млн рублей из средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Подрядчик - ООО «Легион 1».

В комитете по строительству сообщили, что работы по озеленению территории должны были быть завершены подрядчиком не позднее 15 октября. Ввиду того, что работы проведены с нарушением сроков, в отношении подрядной организации будет проведена претензионная работа.

Все саженцы, которые не приживутся, будут заменены подрядной организацией за свой счёт.

Всего подрядчик закупил в иркутском питомнике саженцы 50 рябин, 50 берёз, 50 елей. Все саженцы были с комом земли и в хорошем состоянии, уточнили в комитете городского хозяйства.





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