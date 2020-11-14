В частности, при уходе за пациентом необходимо использовать маски и перчатки
Если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом, в первую очередь надо вызвать врача и выделить больному отдельную комнату. Такие советы дали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Если отдельной комнаты нет, то больной должен находиться в отдалении как минимум на метр от других людей.
Ухаживающий за больным человек обязательно должен использовать маски и перчатки, применять дезинфицирующие средства. До и после ухода за пациентом надо мыть руки с мылом. Вообще, мыть руки советуют чаще, чем обычно.
Больному нужно выделить отдельную посуду. Есть с ним из одной посуды запрещено. После того, как заражённый поел, его чашки и тарелки надо дезинфицировать.
Помещение в Роспотребнадзоре рекомендуют проветривать как можно чаще, лучше всего каждые два часа.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже двух раз в день, - рассказали санитарные врачи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне. На утро 14 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 14 838 (прирост за сутки +238 заражённых).
Власти Бурятии приняли решение о закрытии с 16 ноября на две недели торговых центров, точек общепита, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования.
Жителям Бурятии рассказали, что делать, если член семьи заболел ковидом
Общество, Фото:
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В частности, при уходе за пациентом необходимо использовать маски и перчатки
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