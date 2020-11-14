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Коронавирус в Бурятии на спад не идёт

Коронавирус в Бурятии на спад не идёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Улан-Удэ приходится 59% инфицирования

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 14 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 14 838. 59% (8780) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки заболели 235 человек. Заболеваемость по-прежнему держится на высоком уровне. Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация ухудшилась в 20-х числах октября, когда впервые суточный прирост превысил 200 заражённых (до этого было от 60 до 80 заболевших). С тех такие показатели стали ежедневными. Вчера, к примеру, был повторён рекорд - плюс 237 заболевших.

- Из 235 новых случаев COVID-19 149 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии выздоровели 9643 человек, или 64%. За сутки вылечились 154 человека. Дополнительно снято с наблюдения 439 пациентов.

Скончались ещё семеро больных коронавирусом. Всего же за всё время умерли 280 человек.

Сегодня в стационарах республики получают лечение 2210 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1636. Среди госпитализированных 26 детей.

В отделениях реанимации находится 94 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 55 пациентов (из них старше 65-ти – 33).

Занятость коечного фонда составляет 82%.

Также амбулаторное лечение проходят 2705 пациентов с COVID-19, наблюдается 13545 человек.

Круг контактных лиц составляет 7460 человек.

Ранее в Бурятии оценили уровень коллективного иммунитета к ковиду, исследование ещё продолжается.

Водитель «ковидного» такси в Улан-Удэ рассказал о своей работе: «Заработок – не главное».

В Иркутской области впервые зафиксирована смерть ребёнка, больного коронавирусом.

Руководители ТРЦ написали коллективное письмо главе Бурятии с просьбой не закрывать их.



коронавирус профилактика
 
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