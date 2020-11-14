В Бурятии объявили о закрытии всех ТРЦ и кафе



- Хочу обратить внимание на то, что по поручению президента все организации и индивидуальные предприниматели, попадающие в перечень наиболее пострадавших видов деятельности, освобождаются от уплаты налогов до конца текущего года. И все выплаты переносятся на следующий год с реструктуризацией до конца года. Также правительством республики в Хурал внесен законопроект, по которому для указанных наиболее пострадавших видов деятельности в будущем году налоги по УСНО снижаются в три или в шесть раз, в зависимости от способа начисления, - обратился глава к бизнесу.



На сегодня в больницах республики развернуто 2678 «ковидных» коек, занято 2225 коек. В среднем по республике занято 82% коек, но в Улан-Удэ - 90%. На дому, на амбулаторном лечении 2616 человек. Под медицинским наблюдением - 12925 человек, в том числе бессимптомные носители и контактные лица. Прирост больных не сокращается. В аптечной сети имеется дефицит лекарственных средств. Коек для больных требуется с каждым днем всё больше.



Алексей Цыденов подчеркнул, что понимает все проблемы и непростую ситуацию предпринимателей.



- Но нам необходимо переломить ситуацию. Нам нужно дать возможность нашим врачам оказать помощь каждому, кто в этом нуждается. Снизить количество «ковидных» больных, чтобы люди с другими болезнями также могли получать помощь. Надо создать условия, чтобы наши дети смогли учиться. И если мы не переломим ситуацию, то, в конце концов, мы можем закрыться в больших масштабах, но уже надолго, - сказал он.







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С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.



Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.



С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений), за исключением:



- аптек и аптечных пунктов;



- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);



- объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;



- специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости,



- организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента РФ и указом главы Бурятии;



- продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.



Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок необходимо совершать удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.



Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

