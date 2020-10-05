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10 учителей в Бурятии получили премии в 200 тысяч

10 учителей в Бурятии получили премии в 200 тысяч
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Лучшие учителя получили премии за достижения в педагогической деятельности

В понедельник, 5 октября, в Улан-Удэ в онлайн-формате состоялась церемония награждения лучших учителей, выигравших республиканские и всероссийские премии.

- Уважаемые педагоги! Я хочу, в первую очередь, от души поздравить вас с праздником! Призвание учителя – особенное. Все мы - результат труда учителя. В любом случае основа закладывается в школе. Я хочу вам выразить максимальную признательность благодарность за ваш труд. У нас в целом в системе образования 1009 образовательных организаций всех уровней, 240 тысяч детей, подростков и молодых людей учится. В системе общего образования работает практически 8,5 тысяч учителей. Это люди, в чьих руках будущее не только республики, но и всей страны. А тех, кто сегодня является победителем, хочу поблагодарить особо – вы лучшие из лучших. И в это непростое время, с новыми формами обучения, смогли показать хороший результат. А главный результат вашей работы - подготовка наших детей, образование наших детей, формирование будущего нашей страны. Огромное спасибо всем учителям! - обратился к педагогам глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава отметил, что по поручению президента России Владимира Путин с 1 сентября 2020 года более 6,5 тысяч учителей в республике начали ежемесячно получать выплату в пять тысяч за классное руководство.

Победителями конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в России, получившими премию из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей, стали 10 учителей из Бурятии:

1. Цырендоржиева Виктория Николаевна, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2»
2. Ринчинова Ольга Викторовна, учитель начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»
3. Зарубина Валентина Павловна, учитель биологии, химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя общеобразовательная школа №1»
4. Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Улан-Удэ
5. Малахирова Жанна Дугаровна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ
6. Абашеева Светлана Бато-Мунхоевна, учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат №61»
7. Монголова Галина Степановна, учитель бурятского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улюнская средняя общеобразовательная школа имени Сахара Хамнаева»
8. Дагбаева Вера Данзановна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ»
9. Магура Мария Петровна, учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математическая школа №56 г. Улан-Удэ»
10. Мункожапова Сэсэг Дабаевна, учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 г. Улан-Удэ».

В конкурсе на присуждение премий из республиканского бюджета в размере 50 тысяч рублей лучшим учителям победили 14 педагогов:

1. Гармаева Баирма Модосоевна, учитель бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2»
2. Никулина Виктория Вячеславовна, учитель немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шпалозаводская средняя общеобразовательная школа №2»
3. Цыренова Эльвира Александровна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33 г. Улан-Удэ»
4. Патахинова Виктория Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыренская средняя общеобразовательная школа»
5. Балданова Баярма Дашиевна, учитель бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цагатуйская средняя общеобразовательная школа»
6. Будаин Светлана Гончиковна, учитель бурятского языка и литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»
7. Балданова Сыжидма Чимитовна, учитель технологии государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский центр образования»
8. Бадмаева Марина Баясановна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шибертуйская средняя общеобразовательная школа»
9. Павлов Дмитрий Александрович, учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бурятская гимназия №29»
10. Богомоева Татьяна Алексеевна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ
11. Жамбалова Ирина Владимировна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 1»
12. Очиров Тимур Евгеньевич, учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №47 г. Улан-Удэ»
13. Тихонов Алексей Леонидович, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №14» г. Улан-Удэ
14. Бадмаева Надежда Григорьевна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ.

Количество участников конкурса ежегодно увеличивается. В 2018 году в нем приняли участие 44 учителя, в 2019 году – 94, в 2020 году – 117, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


учителя премия глава РБ
 
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