10 учителей в Бурятии получили премии в 200 тысяч

Лучшие учителя получили премии за достижения в педагогической деятельности
В понедельник, 5 октября, в Улан-Удэ в онлайн-формате состоялась церемония награждения лучших учителей, выигравших республиканские и всероссийские премии.
- Уважаемые педагоги! Я хочу, в первую очередь, от души поздравить вас с праздником! Призвание учителя – особенное. Все мы - результат труда учителя. В любом случае основа закладывается в школе. Я хочу вам выразить максимальную признательность благодарность за ваш труд. У нас в целом в системе образования 1009 образовательных организаций всех уровней, 240 тысяч детей, подростков и молодых людей учится. В системе общего образования работает практически 8,5 тысяч учителей. Это люди, в чьих руках будущее не только республики, но и всей страны. А тех, кто сегодня является победителем, хочу поблагодарить особо – вы лучшие из лучших. И в это непростое время, с новыми формами обучения, смогли показать хороший результат. А главный результат вашей работы - подготовка наших детей, образование наших детей, формирование будущего нашей страны. Огромное спасибо всем учителям! - обратился к педагогам глава Бурятии Алексей Цыденов.
Глава отметил, что по поручению президента России Владимира Путин с 1 сентября 2020 года более 6,5 тысяч учителей в республике начали ежемесячно получать выплату в пять тысяч за классное руководство.
Победителями конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в России, получившими премию из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей, стали 10 учителей из Бурятии:
1. Цырендоржиева Виктория Николаевна, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2»
2. Ринчинова Ольга Викторовна, учитель начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»
3. Зарубина Валентина Павловна, учитель биологии, химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя общеобразовательная школа №1»
4. Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Улан-Удэ
5. Малахирова Жанна Дугаровна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ
6. Абашеева Светлана Бато-Мунхоевна, учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат №61»
7. Монголова Галина Степановна, учитель бурятского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улюнская средняя общеобразовательная школа имени Сахара Хамнаева»
8. Дагбаева Вера Данзановна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ»
9. Магура Мария Петровна, учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математическая школа №56 г. Улан-Удэ»
10. Мункожапова Сэсэг Дабаевна, учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 г. Улан-Удэ».
В конкурсе на присуждение премий из республиканского бюджета в размере 50 тысяч рублей лучшим учителям победили 14 педагогов:
1. Гармаева Баирма Модосоевна, учитель бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2»
2. Никулина Виктория Вячеславовна, учитель немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шпалозаводская средняя общеобразовательная школа №2»
3. Цыренова Эльвира Александровна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33 г. Улан-Удэ»
4. Патахинова Виктория Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыренская средняя общеобразовательная школа»
5. Балданова Баярма Дашиевна, учитель бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цагатуйская средняя общеобразовательная школа»
6. Будаин Светлана Гончиковна, учитель бурятского языка и литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»
7. Балданова Сыжидма Чимитовна, учитель технологии государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский центр образования»
8. Бадмаева Марина Баясановна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шибертуйская средняя общеобразовательная школа»
9. Павлов Дмитрий Александрович, учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бурятская гимназия №29»
10. Богомоева Татьяна Алексеевна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ
11. Жамбалова Ирина Владимировна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 1»
12. Очиров Тимур Евгеньевич, учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №47 г. Улан-Удэ»
13. Тихонов Алексей Леонидович, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №14» г. Улан-Удэ
14. Бадмаева Надежда Григорьевна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ.
Количество участников конкурса ежегодно увеличивается. В 2018 году в нем приняли участие 44 учителя, в 2019 году – 94, в 2020 году – 117, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
10 учителей в Бурятии получили премии в 200 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Настоятель дацана рассказал об этом специальную притчу
Плазма используется для лечения больных коронавирусом
Лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра
Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра
Несмотря на высокую зарплату, не у всех есть желание работать с ковидными больными
Также население начнут лечить в новом военном медцентре
Жителям сотых кварталов сделали перерасчёт за горячую воду и отопление
В ближайшие дни в республике станет ещё холоднее
Можно представить на конкурс рисунок, сувенир, видеопоздравление или костюм
В том числе родилась двойня
Активисты нашли несоответствие цены и качества Интернета в школах
Моноспектакль пройдёт в онлайн-формате
У птицы был повреждён перьевой покров
Кошка стала настоящей любимицей личного состава части
Осуждённые женщины показали таланты на творческом конкурсе