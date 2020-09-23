Жительница Бурятии подарила поросят многодетным семьям

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В Прибайкальском районе участница соцконтракта оказала помощь сельчанам



Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству РФ с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Бурятия – в числе регионов, в котором эта программа успешно реализуется с 2011 года, то есть более 9 лет. С 2019 года мероприятия по оказанию семьям с детьми государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляются в рамках проекта, который входит в нацпроект «Демография».



В Бурятии программа «социальный контракт» действует на территории всех районов республики. По сути это договор, который заключается между малоимущей семьёй и органами социальной защиты населения. По данному соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств. Для этого разрабатывается программа социальной адаптации семьи с указанием конкретных мероприятий, которые направлены на преодоление трудной жизненной ситуации.



Так, в Прибайкальском районе с 2011 года 29 семей стали участниками соцконтракта и в качестве меры поддержки получили корову. По данным местного отдела социальной защиты, на сегодняшний день ещё три семьи пожелали стать участниками соцконтракта, с которыми в ближайшее время будет оформлено трёхстороннее соглашение.



- Согласно программе «Социальный контракт» жителям нашего района оказываются и другие меры поддержки, – рассказывает и.о. начальника отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району Виктория Быкова. – Так, с 2017 года более 20 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались правом получить 50 тысяч рублей. Средства они направили на организацию личного подсобного хозяйства. Кроме того, две семьи использовали деньги, чтобы обезопасить своё жильё, то есть на обеспечение пожарной безопасности.



Одной из участниц «социального контракта» стала жительница села Турунтаево, многодетная мама Анастасия Мельникова. Она воспитывает пятерых детей, двое из которых находятся под её опекой.



- О программе «социальный контракт» знаю давно, а вот её участником решила стать в июне этого года. Подала документы в органы социальной защиты, а в заявлении написала, что хотела бы организовать подсобное хозяйство. На полученные деньги – 50 тысяч рублей, я купила 250 цыплят породы Ломан Браун, – рассказывает Анастасия Владимировна. – Многие спрашивают: «Почему именно эту породу?». А всё просто. Именно эти куры отличаются повышенной продуктивностью и выживаемостью. Они быстро приспосабливаются к новым условиям окружающей среды. Я давно мечтала о строительстве собственного птичника. И благодаря соцконтракту надеюсь осуществить свою задумку. Уверена, мини-птицеферма станет не просто хорошим подспорьем для моей большой семьи, а в будущем ещё и доход будет приносить.



Домашнее хозяйство Анастасии Мельниковой не ограничивается одними цыплятами. Кроме кур, она содержит свиноматку, которая летом этого года принесла приплод. На семейном совете решили, что нескольких поросят они отдадут семьям, которые как и Анастасия нуждаются в поддержке. За помощью в поиске потенциальных семей обратились в ОСЗН по Прибайкальскому району.



- У нас очень добрые взаимоотношения с отделом социальной защиты. Поэтому я обратилась к специалистам и рассказала, что хочу передать трёх поросят семьям, которые так же, как я многодетные и оказались в трудной ситуации. Мне пошли навстречу, и мы такие семьи нашли в сёлах Нестерово, Карымск и Иркилик, – с воодушевлением говорит Анастасия Мельникова.



Первой семьёй, которая получила в подарок от Анастасии поросёнка, стала многодетная мама Марина Котова из села Нестерово. Она воспитывает троих несовершеннолетних детей. Ещё одна семья, которую рекомендовали органы социальной защиты, проживает в селе Карымск. У многодетной мамы Марины Анцифировой пятеро детей, и так же, как и Марина Котова, она была рада подарку от землячки. Ещё одного поросёнка передали многодетной семье Алёны Дьячек – она воспитывает четверых детей и проживает в селе Иркилик.



Минсоцзащиты Бурятии напоминает, что в республике помощь семьям оказывается в натуральном и денежном выражении. В натуральном виде предоставляется корова для ведения личного подсобного хозяйства, обеспечения молочной продукцией семьи, а также продажи её излишков.



В денежном выражении – это средства до 50 тысяч рублей на одну семью, которые могут быть направлены на развитие личного подсобного хозяйства, организацию собственного дела и обеспечение пожарной безопасности. При помощи социального контракта можно организовать собственное дело и вести предпринимательскую деятельность.



Главный результат технологии – это то, что за эти годы 45% от общего числа семей вышли из трудной жизненной ситуации и стали социально устойчивыми. В ведомстве отметили, что с 2021 года для Бурятии на реализацию программы «социальный контракт» предусмотрено финансирование в размере 94% из федерального бюджета – это порядка 250 млн рублей, оставшиеся 6% предусмотрены республиканским бюджетом. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

