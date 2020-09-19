В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж

Якорь, поднятый у пирсов Байкальской переправы, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом



Байкальский природный биосферный заповедник и Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России «заякорили» сотрудничество в области охраны окружающей среды. А также сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда.



В минувший четверг спасатели и сотрудники заповедника собрались в посёлке Танхой на интерактивной площадке историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа», расположенной на территории визит-центра «Байкал заповедный». Якорь, поднятый водолазами у пирсов Байкальской переправы в 2018 году, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом.



















Видео предоставлено пресс-службой Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России







- Мы ближайшие соседи, наши организации занимаются одним делом: вы – спасаете природу, мы – спасаем людей, вместе нам нужно сохранить Байкал и его историю. Уверен, наше сотрудничество будет расти и укрепляться, - отметил Семён Белокуров, начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Этот раритетный артефакт, переданный нам спасателями, свидетельствует о том, что у нас есть общее понимание в отношении к истории. Мы работаем над тем, чтобы сохранить память о 1902-1903 годах начала XX века, когда здесь был совершён конкретный подвиг нашего народа: при помощи ледовой переправы от порта Байкал до посёлка Танхой наши праотцы защитили нас от экспансии Японии, - прокомментировал Василий Сутула, директор Байкальского заповедника.С 15 по 23 сентября спасателями второй раз проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы вблизи визит-центра «Байкал заповедный». Он расположен в уникальном, с историко-культурной точки зрения, месте. Около 120 лет назад здесь был расположен крупный порт, большая часть его пирсов в данный момент находится под водой. Все исторические находки, поднятые со дна Байкала, будут исследованы специалистами и войдут в экспозицию музея. Кроме того, водолазы очищают акваторию от технического мусора наших дней.