 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 сентября

18 сентября

Популярное

В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж

Общество,  Фото:скриншот
Якорь, поднятый у пирсов Байкальской переправы, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом

Байкальский природный биосферный заповедник и Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России «заякорили» сотрудничество в области охраны окружающей среды. А также сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда.

В минувший четверг спасатели и сотрудники заповедника собрались в посёлке Танхой на интерактивной площадке историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа», расположенной на территории визит-центра «Байкал заповедный». Якорь, поднятый водолазами у пирсов Байкальской переправы в 2018 году, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом. 



 
- Этот раритетный артефакт, переданный нам спасателями, свидетельствует о том, что у нас есть общее понимание в отношении к истории. Мы работаем над тем, чтобы сохранить память о 1902-1903 годах начала XX века, когда здесь был совершён конкретный подвиг нашего народа: при помощи ледовой переправы от порта Байкал до посёлка Танхой наши праотцы защитили нас от экспансии Японии, - прокомментировал Василий Сутула, директор Байкальского заповедника.

С 15 по 23 сентября спасателями второй раз проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы вблизи визит-центра «Байкал заповедный». Он расположен в уникальном, с историко-культурной точки зрения, месте. Около 120 лет назад здесь был расположен крупный порт, большая часть его пирсов в данный момент находится под водой. Все исторические находки, поднятые со дна Байкала, будут исследованы специалистами и войдут в экспозицию музея. Кроме того, водолазы очищают акваторию от технического мусора наших дней. 


Видео предоставлено пресс-службой Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России

  
- Мы ближайшие соседи, наши организации занимаются одним делом: вы – спасаете природу, мы – спасаем людей, вместе нам нужно сохранить Байкал и его историю. Уверен, наше сотрудничество будет расти и укрепляться, - отметил Семён Белокуров, начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.


Байкальский заповедник МЧС Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ
Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ
Общество, 19.09.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с марафона городских изменений  «Urban Sprint»
Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома
Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома
Общество, 19.09.2020
Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног»
В Бурятии прошли съёмки фильма о снежном барсе
В Бурятии прошли съёмки фильма о снежном барсе
Общество, 19.09.2020
Также они проходили в Республике Алтай
Актёр Артур Шувалов: «Театр – это не работа, это смысл жизни»
Актёр Артур Шувалов: «Театр – это не работа, это смысл жизни»
Общество, 19.09.2020
Актёр Русского драмтеатра о новом спектакле, суровом и смешном мире Мартина Макдонаха, Сергее Левицком, театре и о борьбе с раком
В Бурятии выявили ещё 67 больных коронавирусом
В Бурятии выявили ещё 67 больных коронавирусом
Общество, 19.09.2020
Круг контактных лиц составляет 4106 человек
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
Общество, 19.09.2020
Днём максимальная температура воздуха составит +23 градуса
В Улан-Удэ выберут лучшие сочинения о родном городе
В Улан-Удэ выберут лучшие сочинения о родном городе
Общество, 18.09.2020
Конкурс проводится в пяти возрастных группах
В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
Общество, 18.09.2020
Фестиваль состоится в этом году в онлайн-формате
В Агинском округе отметили «бриллиантовую свадьбу»
В Агинском округе отметили «бриллиантовую свадьбу»
Общество, 18.09.2020
Также забайкальские работники ЗАГСа поздравили ещё три «золотые» пары
В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
Общество, 18.09.2020
На состязания приедут спортсмены из Улан-Удэ, Читы и других городов
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Общество, 18.09.2020
Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
Общество, 18.09.2020
Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^