Подключения идут по графику
В Улан-Удэ на утро 16 сентября к теплу подключено 129 объектов социальной сферы или 70% от общего числа. Это 35 школ, 45 детских садов и 10 лечебных учреждений. Об этом рассказали вчера, 16 сентября, на планёрном совещании у мэра города Игоря Шутенкова.
- По объектам социальной сферы идём по графику, – отметил заместителя мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Он также напомнил, что с 10 сентября было досрочно подано теплоснабжение в детские сады №143 «Золотая рыбка» и №84 «Снегурочка», а также в специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистёнок».
- Подключение к теплу – это сложный технологический процесс, требующий времени для равномерного набора мощности и регулировки гидравлического режима. В связи с этим подключение к теплоснабжению горожан будет произведено поэтапно, в срок до 25 сентября, – добавил он.
Согласно распоряжению администрации Улан-Удэ № 865-р «О начале отопительного сезона 2020-2021 гг.», в соответствии со среднесуточной температурой наружного воздуха, отопительный сезон начат с 8 часов утра 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города.
В Улан-Удэ к теплу подключили 70% объектов социальной сферы
Общество, Фото:
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