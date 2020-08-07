Песни улан-удэнской панк-рок-группы «Аборт мозга» купили для сериала

- Я знаю, что там есть наши песни. Мы не так давно заключили контракт с теми, кто занимается этим сериалом. А вот посмотреть его как-то из головы выпало, да и вообще, следить за судьбой проданной музыки нет времени. Приятно, что люди узнают, - написала в Facebook Наталья Семёнова.







Она призналась, что сама не знает, какая именно песня звучит в сериале. Известно лишь, что композиция из альбома «Мания» 2017 года.

Наталья Семёнова, она же Сабрина Амо, солистка известной в Бурятии панк-рок-группы «Аборт мозга», рассказала о заключении контракта и продаже музыки для телесериала «Надежда» производства компании «START».Друг Натальи услышал в сериале музыку группы «Аборт мозга». Он спросил, знает ли она об использовании песен.Наталья Семёнова отметила, что авторские права в России стали хоть как-то защищаться.Сериал «Надежда» (18+) вышел на экраны 18 июня 2020 года. Режиссёр ленты Елена Хазанова. По сценарию, главная героиня Надежда - обычная москвичка. Любящий муж-музыкант, дочь – задиристый подросток, работа – стюардесса в частной авиации. Вот только вместо полётов на бизнес-джетах Надежда выполняет задания гораздо более опасные: она – хитроумный спецагент и безжалостный киллер. Надя беспрекословно выполняет все заказы своего руководителя, когда-то вытащившего её, совсем юную, из тюрьмы. Но Надежда устала вести двойную жизнь и, похоже, готовит собственную спецоперацию.