 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

Жителей Иркутска приглашают создать скульптуры про вирусы

Жителей Иркутска приглашают создать скульптуры про вирусы
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы примут участие в выставке в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Иркутян приглашают принять участие в подготовке выставки, посвящённой вирусам, как возбудителям инфекционных заболеваний. Выставка состоится в конце августа в рамках федеральной акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Принять участие может любой желающий — вне зависимости от возраста и членства в какой-либо творческой организации. Приём заявок и макетов осуществляется до 10 августа.

Акция проводится для повышения информированности населения, привлечения внимания к актуальной проблеме противодействия распространению инфекционных заболеваний, и для того, чтобы творчески переосмыслить новый мир, в котором теперь мы живём. Общая тема инсталляций и творческих объектов: «Вирусы».

Композиция может быть исполнена из любого материала и должна быть заметной, яркой, зрелищной и соответствовать заявленной теме. Экспозиция будет выставлена на территории СПИД-центра и на одной из публичных площадок города. Все участники будут отмечены памятными подарками. Авторы лучших идей получат от Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями поддержку в их воплощении.

С 19 по 21 августа команда акции проведёт бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Пройти его можно будет в мобильных пунктах в Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Братске, Иркутске. Финальная акция пройдёт 24 августа в Иркутске.

Возрастное ограничение 16+
Иркутск Иркутская область акция СПИД здравоохранение профилактика скульптура вирусы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проводят шахматные соревнования ко Дню физкультурника
В Бурятии проводят шахматные соревнования ко Дню физкультурника
Общество, 05.08.2020
Победителей онлайн-турниров наградят денежными призами и грамотами
В Забайкалье озвучили книгу поучительных историй из жизни бурятских лам
В Забайкалье озвучили книгу поучительных историй из жизни бурятских лам
Общество, 05.08.2020
Издание стало «говорящим» по просьбе слабовидящих читателей
Жителей Иркутска приглашают создать скульптуры про вирусы
Жителей Иркутска приглашают создать скульптуры про вирусы
Общество, 05.08.2020
Работы примут участие в выставке в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
В Кабанском районе Бурятии проходит яблочный онлайн-фестиваль
В Кабанском районе Бурятии проходит яблочный онлайн-фестиваль
Общество, 05.08.2020
Мероприятие проводится в 3 номинациях: «Во саду ли, в огороде», «Яблоко медовое» и «Яблочные фантазии»
В Улан-Удэ на ЕГЭ по русскому явились только два участника
В Улан-Удэ на ЕГЭ по русскому явились только два участника
Общество, 05.08.2020
Ранее, в первый день дополнительного периода, на экзамены в городе пришло пять человек
В Бурятии танки отработают «подкрадывающуюся атаку»
В Бурятии танки отработают «подкрадывающуюся атаку»
Общество, 05.08.2020
Воинские эшелоны танкового соединения ВВО отправились на полигон «Бурдуны» для участия в учениях
В Иркутской области пройдёт блицтурнир по шахматам
В Иркутской области пройдёт блицтурнир по шахматам
Общество, 05.08.2020
Участниками станут шахматисты, имеющие первый спортивный разряд и выше
В Улан-Удэ преподавателю колледжа искусств исполнилось 95 лет
В Улан-Удэ преподавателю колледжа искусств исполнилось 95 лет
Общество, 05.08.2020
Среди её воспитанников многие профессиональные музыкальные кадры республики
В Бурятии будут сохранять и обустраивать природный парк «Шумак»
В Бурятии будут сохранять и обустраивать природный парк «Шумак»
Общество, 05.08.2020
В Окинском и Тункинском районе реализуют рекреационные проекты на особо охраняемых природных территориях
Жители Бурятии жалуются на зловоние от заброшенного кинотеатра
Жители Бурятии жалуются на зловоние от заброшенного кинотеатра
Общество, 05.08.2020
В заброшенном здании коровы нашли себе «пастбище»
Школьница из Бурятии стала призёром проекта «ПатриУм»
Школьница из Бурятии стала призёром проекта «ПатриУм»
Общество, 05.08.2020
Она заняла второе место в двух конкурсах
В Улан-Удэ ужесточат требования к расстоянию от домов до улицы
В Улан-Удэ ужесточат требования к расстоянию от домов до улицы
Общество, 05.08.2020
Планируется внести изменения в правила землепользования и застройки

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^