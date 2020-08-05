Жителей Иркутска приглашают создать скульптуры про вирусы

Работы примут участие в выставке в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Иркутян приглашают принять участие в подготовке выставки, посвящённой вирусам, как возбудителям инфекционных заболеваний. Выставка состоится в конце августа в рамках федеральной акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Принять участие может любой желающий — вне зависимости от возраста и членства в какой-либо творческой организации. Приём заявок и макетов осуществляется до 10 августа.
Акция проводится для повышения информированности населения, привлечения внимания к актуальной проблеме противодействия распространению инфекционных заболеваний, и для того, чтобы творчески переосмыслить новый мир, в котором теперь мы живём. Общая тема инсталляций и творческих объектов: «Вирусы».
Композиция может быть исполнена из любого материала и должна быть заметной, яркой, зрелищной и соответствовать заявленной теме. Экспозиция будет выставлена на территории СПИД-центра и на одной из публичных площадок города. Все участники будут отмечены памятными подарками. Авторы лучших идей получат от Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями поддержку в их воплощении.
С 19 по 21 августа команда акции проведёт бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Пройти его можно будет в мобильных пунктах в Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Братске, Иркутске. Финальная акция пройдёт 24 августа в Иркутске.
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