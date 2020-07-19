Сегодня стали известны результаты первого дня ЕГЭ по русскому языку
В первый день, 6 июля, экзамен по русскому языку написали свыше 4 тысяч человек.
Сегодня, 19 июля, стали известны результаты первого дня единого государственного экзамена по русскому языку. По его итогам 22 выпускника школ республики набрали по 100 баллов. Это ребята из школ № 35, 8, 25, 3, 17, 7, 9, 19, 47 города Улан-Удэ и один выпускник Бурятского национального лицей-интерната №1.
Также максимальный балл получили 9 выпусников Кабанского, Заиграевского, Кяхтинского, Селенгинского, Баргузинского, Иволгинского, Прибайкальского, Кижингинского районов и города Северобайкальск.
Экзаменационная кампания ЕГЭ-2020 продолжается: ожидаются результаты состоявшихся экзаменов, а выпускники продолжают сдавать экзамены, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам первого этапа ЕГЭ – экзаменов по литературе и информатике – 13 выпускников школ Бурятии набрали по 100 баллов.
В Бурятии появились ещё 22 стобалльника по ЕГЭ
Общество, Фото:
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