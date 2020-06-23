Заражённую COVID-19 роженицу перевезли из Кяхты
В Бурятии женщина, заболевшая коронавирусом, родила ребёнка. Ранее её перевезли из Кяхты в Улан-Удэ.
- 16 июня 2020 года у беременной жительницы города Кяхта, обследованной по контакту, получен положительный результат анализа на COVID-19. В связи с отсутствием клинических проявлений женщина наблюдалась в амбулаторных условиях на дому. 18 июня женщина поступила в республиканский перинатальный центр в Улан-Удэ на сроке беременности 38 недель, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
У женщины родился мальчик. В настоящее время ребёнок находится в перинатальном центре, состояние удовлетворительное.
- Результат двукратного исследования теста на COVID-19 у ребёнка - отрицательный. Мать проходит лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, - добавили в министерстве.
Это уже второй подобный случай в республике. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Улан-Удэ женщина, заболевшая коронавирусом, родила девочку. У малышки анализы на COVID-19 оказались отрицательными.
В Бурятии родила ещё одна пациентка с коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заражённую COVID-19 роженицу перевезли из Кяхты
Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей
Улан-удэнцев зовут на акцию «Звон Победы»
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Медики рассказали о своём долге и о том, почему выбрали эту профессию
Общественная палата Бурятии рассказала о мерах безопасности на голосовании о поправках в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В регионе изменилась статистика по летальным случаям
Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки
«В двух руках поэма», - описал Даши Намдаков
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
Четырём из них грозит уголовная ответственность