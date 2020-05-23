Поставки осуществляются из Владивостока в регионы ДФО автомобильным и воздушным транспортом
В рамках программы помощи, которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики совместно с крупными российскими компаниями по поручению полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, в дальневосточные регионы поставляются более 70 тысяч защитных костюмов.
Поставки в дополнение к ранее переданным партиям осуществляются из Владивостока в регионы ДФО автомобильным и воздушным транспортом.
Дополнительные медсредства распределены по имеющейся потребности. В частности, 17,6 тысяч защитных костюмов передаётся в Хабаровский край, 14,7 тысяч - в Республику Саха, 11,3 тысяч - в Бурятию, 7,2 тысяч - в Амурскую область, 6,5 тысяч - в Сахалинскую область, 5 тысяч – в Камчатский край, 4 тысяч - в Еврейскую автономную область, 3,3 тысяч - в Забайкальский край, 640 – в Чукотский автономный округ. Также 2,3 тысяч комплектов дополнительно получат врачи Приморского края.
- Правительство России, федеральные министерства и ведомства организуют помощь Дальнему Востоку по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для организации дополнительных поставок задействуются внебюджетные источники. Поставки медицинских средств и оборудования осуществляются по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики при содействии неравнодушных представителей бизнеса, - отметил Юрий Трутнев.
В финансировании закупок вместе с Фондом развития Дальнего Востока участвуют более двух десятков организаций, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Бурятия получит 11,3 тысяч защитных костюмов
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