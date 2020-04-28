В обсерваторах жёсткие требования по изоляции и охране территории
В Бурятии в настоящий момент организовано пять обсерваторов в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. В разгар COVID-19 туда будут отправлять приезжающих из-за границы и других регионов страны, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
В качестве обсерватора для здоровых лиц были определены следующие организации: «Центр восточной медицины» в Улан Удэ и в селе Горячинск, психотерапевтическое отделение детской республиканской клинической больницы, геронтологический центр республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, гостиница «Оранж Хаус». О том, как готовили «Оранж Хаус», в выходные рассказала отельер Дарима Матханова.
В обсерваторы направляются те, кто прибыл из заражённых COVID-2019 стран и при этом не имеет признаков заболеваний. Гостям обсерватория на две недели обеспечивается изоляция и медицинское наблюдение (срок может увеличиться, если у «соседей» по обсерватору найдут коронавирус).
- При этом соблюдаются жёсткие требования по изоляции и охране территории. Выход обсервируемых за пределы помещений, в которых они находятся, не допускается. На территорию, где организован обсерватор, запрещается допуск посторонних лиц, в том числе родственников. После освобождения отделения обсерватора проводят заключительную дезинфекцию силами специализированной дезинфекционной организации, - сообщают в пресс-службе минтуризма Бурятии.
Также там живут и врачи, которые ведут медицинское наблюдение за гостями обсерватора.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что в Муйском районе Бурятии зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. Также два первых случая заражения коронавирусом подтвердились в Северо-Байкальском районе. Всего 27 апреля было зарегистрировано 227 случаев заражения.
В Бурятии организовали пять обсерваторов
Общество, Фото:
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