В Улан-Удэ «Оранж Хаус» стал обсерватором



За столь короткое время представители «Оранж Хауса» подключили котлы, отогрели замёрзшую скважину, настроили телевидение и Wi-Fi. Была приготовлена кухня, подобраны продукты, расставлена мебель. Вся команда уехала по домам только во втором часу ночи, выполнив жёсткие требования Роспотребнадзора.



«Простите, если что не так, будущие «условно больные» гости Оранж хауса. Если что, это не мы, это такие требования», - написала Дарима Матханова.













К слову, договор, условия сдачи помещения под обсерватор, сроки и цена вопроса ещё не согласованы.



«Министр сказала: «Все потом, не переживайте!» И я не переживаю. Думаете, правильно?» - задалась вопросом отельер.



Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 26 апреля в Бурятии уже



В трёх обсерваторах на 8 часов утра 26 апреля, находится 117 человек. В том числе в отделении детской республиканской клинической больницы в Сотниково – 64 человека, в социально-оздоровительном отделении госпиталя ветеранов войн – 30 человек, в центре восточной медицины – 23 человека.



К слову, договор, условия сдачи помещения под обсерватор, сроки и цена вопроса ещё не согласованы.«Министр сказала: «Все потом, не переживайте!» И я не переживаю. Думаете, правильно?» - задалась вопросом отельер.Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 26 апреля в Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом . За сутки появилось 23 новых больных, 10 из них связаны с очагом в городской больнице №4.В трёх обсерваторах на 8 часов утра 26 апреля, находится 117 человек. В том числе в отделении детской республиканской клинической больницы в Сотниково – 64 человека, в социально-оздоровительном отделении госпиталя ветеранов войн – 30 человек, в центре восточной медицины – 23 человека.

База отдыха «Оранж Хаус» в Улан-Удэ временно стала обсерватором – изолированным помещением для меднаблюдения за теми, кто, например, прибыл из-за рубежа. Об этом накануне сообщила известный отельер Дарима Матханова.«Оранж хаус первый день работает как обсерватор!!! Не слышали? Вчера утром мы тоже об этом не знали. Но Родина опять сказала: «Надо»! Родиной была в этот раз наш уважаемый министр здравоохранения. Евгения Юрьевна позвонила и усталым голосом произнесла: «Ну все, Дарима Геннадьевна , завтра нужно открывать обсерватор в Оранж хаусе» Почему-то я ответила: «Ну хорошо!» - поделилась Дарима Матханова на своей странице в Facebook.Помещение под обсерватор было приготовлено всего за 10 часов. Это несмотря на то, что здание законсервировали в конце марта, отключив электричество, отопление и водоснабжение от скважины. «Дубак страшный», - вспоминает Дарима Матханова.