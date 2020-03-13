В Бурятии частные детсады получат субсидии на 142 млн на создание новых мест

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Планируется создание 1156 мест в частных детсадах



Минпросвещения России и правительство Бурятии заключили соглашение о предоставлении субсидии по созданию дополнительных мест в частных детских садах для детей от 1,5 до 3 лет в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». Об этом 11 марта сообщил замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков на совещании с руководителями частных дошкольных образовательных организаций.



- Планируется создание 1156 мест в частных дошкольных образовательных организациях республики. Общий объём субсидии составляет более 142,6 млн рублей, из них федеральный бюджет направит более 139,7 млн рублей, - сообщил Валерий Поздняков.



На эти средства владельцы частных детских садов должны приобрести мебель для раздевальных, групповых и спальных комнат, для присмотра и ухода за детьми общее и вспомогательное оборудование (стиральные машины, умывальники, полотенцесушители и пр.), оборудование для пищеблока и медицинского кабинета. Кроме того, сады должны быть оборудованы под детей с ограниченными возможностями здоровья: звуковые маяки с беспроводной кнопкой активации, мнемосхемы, информационно-тактильные знаки для детей с нарушениями зрения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Для игровой, коммуникативной деятельности и развития речи будут приобретаться материалы для сенсорного развития и мелкой моторики, а также дидактическое оборудование.



- Данный приказ утверждает не только перечень средств обучения и воспитания, требуемых для создания дошкольных мест, но и норматив стоимости оснащения одного места средствами обучения и воспитания в объёме 123,4 тысяч рублей, - подчеркнула начальник отдела дошкольного и общего образования Минобрнауки Бурятии Татьяна Елистратова.



Получателями субсидии могут стать все частные дошкольные организации, осуществляющие образовательную деятельность, за исключением государственных и муниципальных.



С целью реализации соглашения Минобрнауки Бурятии разработало порядок предоставления субсидий. В настоящее время проект постановления правительства согласовывается с ведомствами.



Всего в Бурятии насчитывается 27 лицензированных частных детских садов и 35 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих только присмотр и уход. Эти сады посещают 4150 детей. На 1 марта 2020 года, не обеспечены местами в детских садах 8152 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 5341 чел.

