Депутаты Хурала Бурятии поддержали закон о поправках к Конституции

Большинство проголосовало за внесение изменений в Конституцию
Народный Хурал Бурятии рассмотрел сегодня законопроект о поправках в Конституцию.
В итоге на внеочередной сессии 46 депутатов проголосовали за принятие закона, 2 – против, 8 – воздержались.
Накануне в региональный парламент поступил одобренный Государственной Думой и Советом Федерации проект закона РФ «О поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». И Совет Народного Хурала принял решение о проведении 12 марта внеочередной сессии парламента для обсуждения поправок в Конституцию России.
- Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва. В документе говорится: «В соответствии со статьей 12 Закона РБ «О Народном Хурале Республики Бурятия», статьями 12, 36 Регламента Народного Хурала Республики Бурятия созвать внеочередную сессию Народного Хурала Республики Бурятия 12 марта 2020 года в 15.00 часов по вопросу «О проекте постановления Народного Хурала Республики Бурятия «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - сообщали ранее в пресс-службе Народного Хурала Бурятии.
Жители России проголосуют за изменения в Конституцию 22 апреля. День всероссийского голосования, 22 апреля 2020 года, будет оплачиваемым выходным. Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени. Принять в нём участие могут россияне, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
Внести поправки в Конституцию 15 января 2020 года предложил Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Он рекомендовал закрепить роль Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, вице-премьеров и министров страны и внести другие изменения.
Депутаты Хурала Бурятии поддержали закон о поправках к Конституции
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