Мужчина оплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток
В Улан-Удэ мужчину арестовали на 10 суток и ограничили в праве выезда за пределы страны – он задолжал собственному ребёнку 200 тысяч рублей, пока скрывался от судебных приставов.
- Точно так же мужчина скрывал и свои источники дохода, работая без официального трудоустройства. Эти обстоятельства стали основанием для привлечения родителя к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
Мировой судья признал мужчину виновными, из зала судебного заседания его отправили под административный арест на 10 суток.
После отбытия наказания должник явился к судебному приставу и сообщил о необходимости снятия ограничения на выезд из страны. Как выяснилось, мужчина рисковал остаться «невыездным» и потерять работу в Германии.
Судебный пристав разъяснил должнику требования законодательства, связанные со снятием ограничения только после полной оплаты задолженности. По прошествии нескольких дней родитель выплатил взыскателю двухсоттысячный алиментный долг наличными.
Улан-удэнец «вспомнил» о ребёнке перед поездкой в Германию
Общество, Фото:
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