Улан-удэнец «вспомнил» о ребёнке перед поездкой в Германию

Мужчина оплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток



В Улан-Удэ мужчину арестовали на 10 суток и ограничили в праве выезда за пределы страны – он задолжал собственному ребёнку 200 тысяч рублей, пока скрывался от судебных приставов.



- Точно так же мужчина скрывал и свои источники дохода, работая без официального трудоустройства. Эти обстоятельства стали основанием для привлечения родителя к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



Мировой судья признал мужчину виновными, из зала судебного заседания его отправили под административный арест на 10 суток.



После отбытия наказания должник явился к судебному приставу и сообщил о необходимости снятия ограничения на выезд из страны. Как выяснилось, мужчина рисковал остаться «невыездным» и потерять работу в Германии.



Судебный пристав разъяснил должнику требования законодательства, связанные со снятием ограничения только после полной оплаты задолженности. По прошествии нескольких дней родитель выплатил взыскателю двухсоттысячный алиментный долг наличными.





