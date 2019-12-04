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В Бурятии победителю турнира вручили нож Жигжита Баясхаланова

В Бурятии победителю турнира вручили нож Жигжита Баясхаланова
Общество, 
Стоимость такого ножа – 70 тысяч рублей

В Бурятии прошёл юбилейный XV международный турнир по настольному теннису на призы Тамчинского дацана. Абсолютным победителем турнира стал Баир Данзанов, тренер улан-удэнского клуба настольного тенниса «Пионер».

Главный спонсор состязаний Дондок Дугаров, меценат Тамчинского дацана, вручил абсолютному чемпиону нож «Бурятский» из мастерской известного ювелира-оружейника Жигжита Баясхаланов. Стоимость такого ножа – 70 тысяч рублей. Также победитель получил денежный приз - 50 тысяч рублей.

В соревнованиях на призы дацана, которые прошли в Селенгинском районе, приняли участие около 200 человек, в 12 возрастных категориях.


Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге. На открытии галереи стало известно, что бурятский мастер поступил в Академию изящных искусств в Италии.

В 2018 году Баясхаланов открыл арт-галерею в центре Улан-Удэ.
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